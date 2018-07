Inhalt Seite 1 — Wer Börsenberichte verstehen will... Seite 2 Auf einer Seite lesen

Jeder Markt hat seine Spielregeln. An der Effektenbörse werden sie allgemeinhin „Usancer“ genannt. Und damit sind wir, meine verehrten Leser, bereits beim ersten Fremdwort – oder Fachausdruck. In den täglichen Börsenberichten tauchen sie recht zahlreich auf und erschweren damit dem Leser das Verständnis. Nun könnten Sie fragen: Muß das sein? Können die Berichterstatter nicht so schreiben, daß auch der Laie Börsenberichte lesen kann, ohne jeweils ein Lexikon für Börsenausdrücke zur Hand nehmen zu müssen? Ohne Zweifel wird hier und dort in dieser Beziehung gesündigt. Aber ganz ohne Fachausdrücke geht es nicht. Hier ebensowenig wie auf anderen Gebieten. Wenn von einem Auto die Rede ist, das vier Zylinder hat, wird man unmöglich jedesmal eine Erklärung darüber verlangen können, was beim Auto ein Zylinder ist und welche Aufgabe er hat. Ähnlich ist es an der Börse und bei den Börsenberichten. Gewisse Grundbegriffe muß man sich merken. Unser heutiges Gespräch soll Ihnen das etwas erleichtern.

An der Effektenbörse werden Wertpapiere gehandelt – und zwar in der gleichen Art, wie man an anderer Stelle die Preise für Fische, Vieh und Gemüse ermittelt. D. h. der Käufer läßt seinen Preis ausrufen, der Verkäufer tut das Gleiche. Schließlich machen beide Konzessionen, so daß ein Abschluß zustande kommt. Um die Sache zu erleichtern, ruft der Käufer beispielsweise nur: Mannesmann 290 Geld! Dann weiß jeder, daß Mannesmann zum Kurs von 290 vH gesucht werden. Der Verkäufer kontert: 295 Brief! Er will also erst zu 295 vH verkaufen. Geld heißt im Börsenjargon also Nachfrage, Brief dagegen Angebot. In den Börsenberichten und Kurszetteln steht dann 290 G(eld), 295 B(rief). Wenn nun über den Kurs Übereinstimmung erzielt worden ist, so weist der Kurszettel 292 1/2b(ezahlt) aus.

Um Mißverständnisse zu vermeiden: An der Börse kann nicht der Wertpapierbesitzer selbst seine Papiere zum Verkauf anbieten. Dieser Ansicht waren kürzlich einige VW-Aktionäre, als sie Einlaß in die Börsensäle begehrten, um „eigenhändig“ ihre Aktien zum besten Kurs zu veräußern. Der richtige Weg: Der Wertpapierbesitzer (oder jener, der es werden will) erteilt seiner Bank den Auftrag, die Aktie A zu verkaufen oder zu kaufen. Die Bank versucht nun, diesen Auftrag an der Börse ausführen zu lassen. Sie bedient sich dabei eines Maklers, dessen Aufgabe es ist, Käufer und Verkäufer zusammenzuführen.

In der Regel ist der Aktienmarkt an der Börse in Gruppen aufgeteilt, die jeweils von einem „amtlichen Makler“ betreut werden. Der „amtliche Makler“ ist auf die ihm obliegenden Pflichten vereidigt worden und hat gleichermaßen die Interessen der Käufer und Verkäufer zu berücksichtigen. Der „amtliche“ Makler ist alleinberechtigt, „amtlich“ Kurse festzusetzen. Daneben gibt es noch freie Makler, Sie bemühen sich ebenfalls um die Zusammenführung der Interessenten, aber die durch ihre Vermittlung getätigten Geschäfte haben keinen Anspruch auf eine „amtliche“ Notiz.

Die Börsenusancen sind nicht bundeseinheitlich. Sie weichen in Kleinigkeiten voneinander ab. Aber nur in besonderen Feinheiten, die jedoch von einigen Börsenplätzen besonders wichtig genommen werden. Teilweise handelt es sich dabei um Eifersüchteleien ohne besondere Bedeutung. Bitte also keine Zuschriften, wenn nachfolgendes irgendwo anders gehandhabt werden sollte. Ich bin gefragt worden: Was sind Kassa-Kurse und welche Aktien werden „variabel“ notiert?

Dazu vorweg: Kürzlich erläuterte ich Ihnen bereits die Unterschiede zwischen dem sogenannten „amtlichen“ Handel und dem „Freiverkehr“. Beim amtlichen Verkehr sind die Bestimmungen zum Schutz der Wertpapierkäufer enger gefaßt als bei den Papieren, die nur im Freiverkehr gehandelt werden dürfen. Daneben gibt es noch den sogenannten „Telephonverkehr“. Hier werden Aktien gehandelt, die weder zum amtlichen Verkehr noch zum Freiverkehr zugelassen sind. Die im Telephonverkehr ermittelten Kurse erscheinen deshalb auch nicht im offiziellen Kursblatt. Der Telephonverkehr spielt sich außerhalb der Börsenverantwortung ab.

Nun zum Unterschied des Kassa-Kurses zur variablen Notiz. In Hamburg kann jedes zum amtlichen Handel zugelassene Papier „in der Kasse“ und variabel notiert werden. Die variable Notiz ist jedoch nur dann zulässig, wenn jeweils nom. 3000 DM, 6000, 9000, 12 000 DM (usw.) einer Aktie gehandelt werden sollen. Es sind also Mindestumsätze vorgeschrieben.