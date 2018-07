COOUILHATVILLE – In Nordkatanga verhafteten UN-Truppen eine Gruppe weißer Söldner Tschombes. Gegen Tschombe selbst, der noch immer gefangengehalten wird, hat die kongolesische Zentralregierung Hochverratsanklage erhoben. Ein Punkt der Anklage: die Ermordung Lumumbas.

Die vorsichtige Taktik Kasavubus scheint zum Erfolg zu führen: Er hat seinen Gegenspieler Tschombe ausmanövriert, indem er Rückendeckung bei den Vereinten Nationen suchte.

LONDON – Der finnische Staatspräsident Kekkonen und sein Außenminister Törngreen statten London einen fünftägigen offiziellen Besuch ab.

Ein Versuch, in der West-Ost-Balance zu bleiben, nachdem Kekkonen in Moskau auffällig gelobt wurde! Die Präsidentenwahlen in Finnland werden am 15. Januar 1962 stattfinden.

OSLO – US-Außenminister Rusk hat bei der Atlantikratstagung der NATO die amerikanische Garantie für Westberlin nachdrücklich bekräftigt. Die USA, so erklärte er, werden die westlichen Zugangs- und Anwesenheitssonderrechte mit allen Mitteln auch dann aufrechterhalten, wenn Moskau widerrechtlich einen Separatriedensvertrag mit der Sowjetzone abschließen sollte. Rusk machte ferner deutlich, daß Washingon auch geringfügige Übergriffe nicht dulden werde.

„Mit allen Mitteln heißt“ – nach der Erläuterung des NATO-Sprechers – notfalls auch mit militärischen Mitteln.

VIENTIANE – Die ersten Waffenstillstandsverhandlungen zwischen laotischen Regierungstruppen und Pathet-Lao-Einheiten wurden ergebnislos abgebrochen. Inzwischen hat die Internationale Waffenstillstandskommission (Inder, Polen Kanadier) die Arbeit in Laos aufgenommen.

Auch wenn die Waffen schweigen – gibt es Frieden