Die Türkei zu einem Reiseland zu machen, sind vor kurzem deutsche Touristik Experten in den Vorderen Orient berufen worden. Manche andere Länder, die bisher abseits der großen Reisewege lagen, haben deutsche und andere europäische Fachleute bereits konsultiert oder werden es demnächst tun: Libanon, Jordanien, Ägypten, Libyen, Äthiopien, Kamerun, Portugal — und sogar Kambodscha. Alle diese wirtschaftlich unterentwickelten Länder werden bald für den Reise Verkehr erschlossen sein. Damit beschäftigte sich auch das zweite "Internationale Forum für Tourismus", das jetzt während der "Internationalen Gastronomie- und Fremdenverkehrs Ausstellung" (IGAFA) in München abgehalten wurde. in Forum ist eine gute Sache; es kommen viele dabei zum Reden — und es kommt manches dabei zur Sprache. So ließ sich auch dieses "Forum für Tourismus" vielversprechend an. Zwei Deutsche, ein Franzose, ein Schweizer, ein Grieche, ein Ägypter und ein Marokkaner referierten, schließlich noch ein Amerikaner und eine Inderin.

Der Ägypter, Attache für Fremdenverkehrsfragen der Vereinigten Arabischen Republik, begnügte sich damit, die Schätze seines Landes aufzuzählen, die schon immer eine Fremdenattraktion gebildet haben. Man erfuhr nichts eben Neues, aber Ägypten muß auch nicht "erschlossen", es muß allenfalls den Reisenden wieder schmackhaft gemacht werden, denen ein diktatorisch regiertes Land nicht sehr verlockend erscheint.

Auch der Handelsattache des Königreiches Sinne des Fremdenverkehrs. Marokko bietet heute über 9000 Fremdenbetten aller Kategorien, es ist hygienisch kontrolliert, es gibt sich auch auf dem Gebiet des Fremdenverkehrs betont westlich, und seine Reize — Schneeberge und zugleich SonnenStrand, das Klima, die alte Kultur, Verkehrsrouten und das Kunsthandwerk — haben es schon vor einiger Zeit zu einem begehrenswerten Reiseziel gemacht, das von Europa aus für heutige Begriffe leicht erreichbar ist.

Doch erst für Indien trifft so recht die Interpretation zu, die der Münchener UniversitätsdozentDr. Georg Walterspiel mit sanfter Ironie für den Begriff "Entwicklungsland" prägte: Dies sei vor allem immer ein "Fremdenverkehrs Erwartungsland Indiens schwierige Situation ist dafür bezeichnend genug. Das Land macht außergewöhnliche Anstrengungen, um sich in den internationalen Tourismus einzuschalten, es unterhält staatliche Verkehrsbüros in Europa und den USA. Die deutsche Niederlassung in Frankfurt am Main wird von Miss S. A. Biswas geleitet, die auf diesem Forum über die indische Hotellerie referierte. Sie erzählte sehr offen von den Schwierigkeiten, die in ihrer Heimat dem Tourismus entgegenstehen; in den letzten sieben Jahren ist