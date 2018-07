Die USA haben am Freitag letzter Woche ihre erste bemannte Kapsel in den Weltraum geschickt. Natürlich drängt sich der Vergleich zwischen Major Juri Gagarin und Fregattenkapitän Alan Shepard auf. Das amerikanische Unternehmen war ein Weltraumhopser im Vergleich zur Erdumkreisung der Russen. Aber solche Vergleiche sind töricht, denn Gagarins wie Shepards Exkursion in den Weltraum bezeichnen ja jeweils nur Etappen im weitgespannten Forschungsprogramm.

Die Weltraum-Programme der beiden Supermächte werden von vielen verschiedenen Motiven bestimmt, die sich zum Teil vermischen und durchkreuzen. Am Anfang steht die wissenschaftliche Neugier: Wie ist der Weltraum, über den es so viele Theorien gibt, wirklich beschaffen? Dann kommt die den Menschen angeborene Abenteuerlust hinzu, die Faszination, die darin liegt, eine Sphäre jenseits der irdischen Lufthülle zu erreichen.

Unglücklicherweise wird das Ganze im Zeichen des Kalten Krieges zu einem Wettrennen um den Weltraum. Man kann die Erfolge und Mißerfolge zu Propaganda und Prestigegewinn ausnutzen. Andererseits ist auch der Kalte Krieg Vater mancher Dinge: Die Forderung nach ferngelenkten Geschossen durch die Militärs hat die Entwicklung der großen Trägerraketen erst entscheidend vorangetrieben.

Natürlich kann man Erdsatelliten auch zu militärischen Zwecken verwenden: zur Beobachtung, zur Raumflugsicherung und für weltumspannende Nachrichtenverbindungen. Aber für solche Zwecke benötigt man keine so großen Raumschiffe wie jenes, in dem Gagarin die Erde umrundete. Das zeigt, daß auch die Russen ihr Weltraumprogramm nicht einseitig auf seine militärische Verwendbarkeit abgestellt haben, Es findet seine Rechtfertigung in sich selbst – wissenschaftlich wie politisch. In den USA ist es nicht anders: Auch die Amerikaner haben ihr „Mensch-im-Weltraum“-Programm nicht auf militärischer Basis aufgebaut.

Das Hauptmotiv für den bemannten Raumflug ist sowohl für Rußland als auch für die USA der politische Wettstreit. Beide Länder werden so viel Geld für diese Projekte ausgeben, wie es ihnen aus politischen Gründer gerechtfertigt erscheint nämlich außerordentlich viel.

Für die „Zaungäste“ bleibt dabei die Frage offen: „Was ist der Weltraum wissenschaftlich und technisch wert? – Wieviel ist der bemannte Raumflug als menschliches Abenteuer wert?“ Gewiß können sich manche Länder nicht mit dem Gedanken befreunden, daß nur die Amerikaner und Russen die Grenze zum Unbekannten überschreiten, während sie selbst zuschauen müssen. Aber der Flug in den Weltraum ist keine Everest-Besteigung, denn er nimmt einen beträchtlichen Teil der industriellen und wissenschaftlichen Kapazität eines Landes in Anspruch. Trotzdem werden sich die beiden Weltmächte diesen Luxus leisten.

Der bemannte Raumflug hat zwar den Reiz des Abenteuer;, aber die Zuschauer erinnert er manchmal an eine Zirkusvorstellung. Nur ein paar ausgebildete Einzelne vollbringen ihre Höchstleistung, während wir anderen staunend zusehen. Es gibt keinen ernsthaften Grund anzunehmen, daß die Menschheit jemals in größerer Zahl Ausflüge ins All unternehmen kann. Darum war der Vergleich von Gagarins Flug mit der Fahrt des Kolumbus irreführenc. Kolumbus gewann eine Welt, die den Menschen als Lebensraum gehört. Die Weltraumflieger unternehmen nur Spritztouren in eine Umgebung, die dem Menschen nicht angemessen ist.

Trotzdem: die Reisen ins All werden weitergehen. Für die Amerikaner war der ballistische Flug vor Shepard nur die Vorstufe für eine Erdumkreisung, die nach den Plänen Ence dieses Jahres vonstatten gehen soll. Die Russen haben ihren Vorsprung einstweilen behalten. Wenn es nach ihren Pläien geht, wird es ein Russe sein, der Mitte der sechziger Jahre als erster Mensch den Mond betritt. J. D.