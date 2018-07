Inhalt Seite 1 — Auf der Hut vor Hüten Seite 2 Auf einer Seite lesen

Immer, wenn man inmitten des komplizierten Lebens eine einfache Lösung findet, zitieren die anderen Jakob Burckhardts berühmtes Wort vom „Terrible simplificateur“. Sei es drum – so bleibe ich doch bei meiner „furchtbaren Vereinfachung“, die lautet: „Hütet euch vor Hüten!“

Seitdem die Autos große Rückfenster haben, erkennt man leicht, ob der „Vordermann“ am Steuer einen Hut trägt oder nicht. Trägt er einen – Vorsicht!

Sollte es nur Zufall sein, daß die „Hüte“ meist zwar langsam fahren, dafür aber unvermutete Wendungen machen, wobei sie offenbar ganz reinen Gewissens sind? Sollte die Beobachtung nicht typisch sein, daß die „Hüte“ auch diejenigen sind, die auf der Autobahn seelenruhig auch verwegene Überholungsmanöver durchführen, wobei sie allerdings selten vergessen, den Winker zu bedienen? „Hüte“ winken und blinken häufig sogar dann, wenn weit und breit niemand ist, dem sie winken und blinken können. Zufall?

Nichts gegen die Produkte der Hutindustrie – dies sei ausdrücklich betont, weil die Hutfabrikanten zu den empfindlichsten Produzenten gehören. Hüte sind etwas Gutes und Schönes, besonders wenn sie schön und gut sind. Es ist hier ausschließlich von den geheimnisvollen Reaktionen jener Autofahrer die Rede, welche die Neigung haben, am Steuer Hüte zu tragen: Reaktionen, die für andere Fahrer, (ob mit, ob ohne Hut), große Gefahren bieten.

Autobahn: Linker Winker raus, keine Rücksicht darauf, daß man gerade zum Überholen ansetzt, nicht ein Funke von Sorge, es könnte schiefgehen. Hört der Hutbesitzer hinter sich das pfeifende Bremsgeräusch des dicht auffahrenden Wagens, so schüttelt er womöglich noch den Kopf samt Hut. Er war ja im Recht: er hat ja gewinkt.

Neuerlich gibt es Diskussionen darüber, ob man auf Autobahnen grundsätzlich die Absicht jeglicher Richtungsänderung durch Winken anzeigen soll. Die Verteidiger dieser Idee sagen: „Gewiß nützt Winken nichts, wenn niemand da ist, der es sieht! Aber es schadet ja dann auch nichts!“

Ich bin da anderer Ansicht: Es schadet. Winken aus Prinzip schafft ein aus Prinzip: reines Gewissen, erzeugt die Einstellung, daß, was nicht sein kann – nämlich ein Unfall – nicht sein darf, verschärft die Neigung, bei einem Unglück vor allem erst einmal zu fragen: „Wer hat schuld?“ Aber auch ein schuldloser Unfall ist ein Unfall! Am besten, man vermeidet beide! Und wenn es schon nicht leicht ist, solche Unfälle zu vermeiden, an denen man selber die Schuld hat – um; wieviel mehr darf man sagen: Schwer, aber ehrenvoll ist es, Unfälle zu vermeiden, andenen der andere schuld hätte!