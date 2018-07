Inhalt Seite 1 — Babuschka ist noch mächtig Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Lucille Nichols

Die Parks in jeder beliebigen russischen Stadt sind dicht von älteren Frauen bevölkert, die geduldig helfen, Sandkuchen zu backen, die entscheiden, wer als nächster auf dem Fahrrad fahren darf, oder die einer Schar andächtiger Kinder Märchen erzählen. Es sind die Großmütter, die babuschkas,wie selbst Fremde sie ehrerbietig und liebevoll nennen.

Von alters her sind Großmütter hier eine nationale Institution. Im alten, patriarchalischen Rußland war es Sitte, „die Braut (die Schwiegertochter) in die Familie zu bringen“. Der Vater des Bräutigams gab den Neuverheirateten selten Geld für einen getrennten Hausstand. Die Mutter, in jedem Fall die Bewahrerin religiöser und anderer Traditionen, erwartete von ihrer Schwiegertochter unbedingten Gehorsam und Respekt. Über die Enkel hatte sie mehr Gewalt als deren Mutter.

Dies ist zwar heute anders geworden, aber dennoch hat die Großmutter in Sowjetrußland immer noch großes Prestige und große Machtbefugnis. Daß man dem Alter mit Ehrfurcht zu begegnen habe – diese orientalische Tradition scieint in Rußland noch lebendiger zu sein als im Westen. Sie genießt staatliche Unterstützung; in den Schulen werden den Kindern die äußeren Formen des Respekts beigebracht; alle Schüler haben sich zu erheben, wenn ein Erwachsener – selbst die Putzfrau – das Klassenzimmer betritt. In der Untergrundbahn oder im Bus sieht man ältere Leute niemals, stehen, während jüngere sitzen. Alle Medien der Propaganda und Erziehung – das Theater, das Kino, das Fernsehen, die Literatur – zeigen artige Kinder, die es auf der Stelle bereuen oder wiedergutzumachen trachten, wenn sie es einmal an dem gehörigen Respekt haben fehlen lassen. Selbstverständlich ist es nicht in jeder Familie so, aber dies ist dennoch das Vorbild, das man der jüngeren Generation vorhält.

Der beengten Wohnverhältnisse in den Großstädten wegen zieht ein jungverheiratetes Ehepaar oft zu den Eltern, und die beiden Generationen beginnen ein gemeinsames Familienleben. Die Geburt eines Kindes beeinflußt das Leben der Großmutter ebensosehr wie das der jungen Mutter. Vielleicht kehrt die Mutter einige Wochen nach der Geburt des Kindes an ihren Arbeitsplatz (oft eine wirtschaftliche Notwendigkeit) oder an die Hochschule zurück. Es fehlt an Kinderkrippen und Kindergärten, und junge Ehepaare, die allein leben, werden bevorzugt mit Plätzen bedacht So ist eine Großmutter oder selbst eine Großtante dem jungen Paar, welches das Kind in ihrer Obhut läßt, ganz unbezahlbar. Die vielleicht größte Last, die die Großmutter auf sich nehmen muß, ist der obligate mehrstündige Spaziergang mit dem Kind während der strengen russischen Winter. (Russische Ärzte sind unnachgiebig in ihrem Glauben an tägliche Spaziergänge, und sei das Wetter noch so schlecht.)

Obwohl noch lange Zeit vergehen wird, ehe die Stellung und Rolle der sowjetrussischen Großmutter eine andere geworden ist, gibt es bereits Anzeichen einer kommenden Wandlung. Altersrenten sind beträchtlich erhöht worden, so daß alte Leute heute finanziell unabhängiger sind. Sie sind nicht länger gewillt, die Mühe der Erziehung ihrer Enkelkinder auf sich zu nehmen, wenn der einzige Grund dafür der ist, ihren Töchtern und Schwiegertöchtern das Leben leichter zu machen – und in dem Maße, in dem sich der Verdienst der Ehemänner bessert, können sich immer mehr Frauen leisten, zu Hause zu bleiben.

Man muß ja im Sinn behalten, daß viele der heutigen Großmütter Kriegswitwen sind, die ihr ganzes Leben lang Kinder großgezogen haben. Sie beginnen sich gegen die Aussicht zu wehren, das gleiche Opfer noch einmal für die Kinder ihrer Kinder bringen zu müssen. Sie wollen helfen, aber sie sind nicht bereit, Abend für Abend brav auf die Babys aufzupassen, während ihre Kinder Bekannte besuchen oder ins Theater gehen (aber wenn die Kinder an Abendkursen teilnehmen, tun sie es ohne Murren). Schließlich sind diese Großmütter für babuschkas noch zu jung und wollen selber noch unter Leute gehen.