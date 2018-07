Die Niederschriften des Chirurgen Dr. Graf Lehndorff und das Schicksal der Deutschen

Von josef Müller-Marein

Es wird hier von einem Buche die Rede sein, das zu den erschütterndsten gehört, deren man je ansichtig werden kann. Darin sind die Erlebnisse eines jungen Arztes niedergelegt, der in seiner Heimat, in Ostpreußen, blieb zu der Zeit, als die meisten seiner Landsleute als Flüchtlinge westwärts zogen, und als die sowjetischen Truppen kamen. Übrigens ist das Buch schon im vorigen Jahre, 1960 also, erschienen. Aber seiner Verbreitung stand bisher die Tatsache entgegen, daß es nicht derart in den Blick der Öffentlichkeit gerückt wurde, wie dies sonst ein tüchtiger Verleger zu besorgen pflegt.

Als Herausgeber ist das Bundesministerium für Vertriebene, Flüchtlinge und Kriegsgeschädigte, Bonn, genannt, als Hersteller die Oskar-Leiner-Druck K. G., Düsseldorf. Und das Buch – obwohl auf gutem Papier dargeboten und mit festem, solidem Einband versehen – stellt sich nicht anders vor denn als "Drittes Beiheft" zur Dokumentation der Vertreibung der Deutschen aus Ost-Mitteleuropa". Erst liest man die Namen der Historiker, die sich der Ergründung der geschichtlichen Kriegs- und Nachkriegsvorgänge in Ost-Deutschland annehmen (Werner Conze, Rudolf Laun, Peter Rassow, Hans Rothfels, Theodor Schieder; und auch der verstorbene Adolf Diestelkamp ist noch genannt), dann findet man, daß das vorliegende "Beiheft" einen Titel hat, einen denkbar nüchternen: "Ein Bericht aus Ost- und Westpreußen 1945 bis 1947". Und schließlich ist in unscheinbaren Lettern der Name des Verfassers aufgeführt: Hans Graf von Lehndorff. (Übrigens wird das Buch in diesem Jahr neu aufgelegt beim Biederstein-Verlag in München.)

Aus einigen zufälligen Begegnungen weiß ich, daß der Dr. Hans Graf Lehndorff heute in Bonn als Chefarzt eines Krankenhauses lebt, fünfzehn Jahre älter natürlich als der damals Fünfunddreißigjährige, aber keineswegs "angejahrt". Ein stiller Mann, ein Intellektueller, doch nicht ohne sportliche Gelöstheit in seinen Bewegungen, dabei eher zart als robust. Er ist verheiratet und hat Kinder.

So tapfer wie fromm

Das ist hier erwähnt, weil die Leser dies nach der schlaflosen Nacht, die ihnen die Aufzeichnungen bereiten werden, zu ihrer Beruhigung sicherlich zu wissen wünschen. Zwar geht es in diesen Schilderungen um die Tragödie eines ganzen Volkes – unseres, des deutschen Volkes, das in der Geschichte seiner Leistungen und Erniedrigungen, im Geliebt- und Verachtetwerden nur noch mit einem Volke auf dieser Welt zu vergleichen ist, dessen Namen ich nicht zu nennen brauche. Aber weil die Aufzeichnungen auf Tagebucheintragungen beruhen, so tritt natürlich das Schicksal dieses Einzelnen hervor. Nicht so freilich, daß er sich selber bespiegelte: er sieht mehr die anderen als seine eigene Person; ja, er merkt nicht einmal, wie tapfer er ist und wie fromm. Er ist dem, der je in Gefahr war und unverschuldet Schmerzen erlitt, ein Bruder. Eben deshalb möchte man wissen, was aus ihm wurde und wo er blieb.