Der Rest war Schweigen, als in der Fressekonferenz der Bochumer Verein für Gußstahlfabrikation AG, Bochum, die den auch hier ausgezeichneten Abschluß des Geschäftsjahres 1960 zum Gegenstand hatte, die Frage nach dem laufenden Investitionsprogramm des Unternehmens gestellt wurde. „Es ist uns unmöglich, über unsere weiteren Ausbaupläne etwas zu sagen“, erklärte der Aufsichtsratsvorsitzende, Dr. Heinrich Deist, vor der Wirtschaftspresse, die sich daran erinnerte, daß vor Jahresfrist ungefähr die gleiche – nämlich auch keine – Auskunft gegeben worden war. So geheimnisvoll gibt sich nicht eine einzige andere Montangesellschaft, und es ist wirklich die Frage, warum gerade der Bochumer Verein nicht bereit (oder nicht in der Lage?) ist, bekanntzugeben, wohin die Reise geht.

Runde 100 Mill. DM sind in der jetzt veröffentlichten Bilanz für Investitionszwecke bereitgestellt. Daß dieser Posten ohne jede Erklärung bleibt, ist für die freien Aktionäre eine recht unbefriedigende Lösung. Die Verwaltung begründete vor der Presse ihre Zurückhaltung damit, daß im Hinblick auf die Gesamtsituation der Stahlindustrie besondere Sorgfalt in der Investitionsplanung geboten sei. Das ist grundsätzlich durchaus zu bejahen, aber das zeitliche Nachhinken kann sich auch rächen.

Man kann unterstellen, daß der Großaktionär, die Kruppsche Hütten- und Bergwerke Rheinhausen AG, besser unterrichtet ist, aber auch den freien Aktionären sollte die Möglichkeit nicht vorenthalten werden, sich ihre zukünftigen Chancen ausrechnen zu können. Das hängt beim Bochumer Verein wie kaum bei einer anderen Montangesellschaft in erster Linie davon ab, wie die Weichenstellung des Unternehmens, d. h. wie das Investitionsprogramm aussieht. Zwar ist dem Bochumer Verein jetzt auch nach langen Jahren der Dürre – der warme Regen des Stahlbooms gut bekommen –, und die Aktionäre spüren dies in einer recht anständigen Dividende –, aber damit ist das Strukturproblem des Unternehmens noch nicht gelöst, sondern nur verdeckt. Der Bochumer Verein, dem seinerzeit nicht nur die Demontagen, sondern vor allem auch die Entflechtungspolitik der Alliierten das Wasser abgegraben hatten, hat bekanntlich jahrelang einen besonders schweren Existenzkampf führen müssen.

Trotz großer Anstrengungen, die verbliebenen Anlagen zu modernisieren und vor allem aufeinander abzustimmen, hat sich die strukturelle Achillesferse bis heute gehalten: Der extrem hohe Halbzeuganteil an der Produktion des Bochumer Unternehmens bestimmt die labile Situation, die hier sofort kritisch wird, wenn sich das Tempo der Stahlkonjunktur nur um eine Spur verlangsamt. Die Absatzkrise der Jahre 1958/59 hat dieses Dilemma in aller Deutlichkeit gezeigt, als der BV zu den mit Abstand am schwächsten beschäftigten Unternehmen des Reviers zählte. Zwar wirkt sich das starke Halbzeugengagement in Boomzeiten – wie z. B. im letzten Geschäftsjahr-– auch wieder positiv aus; aber ein stabiles Gegengewicht gegen die unbeeinflußbaren Nachfrageschwankungen, die immerhin fast 50 vH des Umsatzes betreffen, fehlt dem Unternehmen nach wie vor.

Diese Lücke soll das neue Investitionsprogramm schließen, aber wann? Das ist die Frage, die mit Recht auch von Seiten der Aktionäre an die Verwaltung gestellt werden wird. Den Worten des Aufsichtsratsvorsitzenden in der Pressekonferenz war immerhin zu entnehmen, daß die derzeitigen Überlegungen darauf abzielen, dem Unternehmen eine Erweiterung nach der Qualitätsstahlseite hin zu verschaffen. Das wäre sicher nicht nur im Hinblick auf die Bedürfnisse des Krupp-Konzerns sinnvoll, sondern auch für die künftige Ertragsrechnung des Bochumer Vereins eine interessante Perspektive.

Das Geschäftsjahr 1960 hat auch den gar nicht verwöhnten Aktionären der Bochumer Verein für Gußstahlfabrikation AG eine gewisse Teilnahme am Stahlboom ermöglicht. Die vorgeschlagene Dividende von 10 (im letzten vollen Geschäftsjahr 1958/59: 7) vH ist mehr, als man hier noch vor zwei Jahren hätte erwarten können. Und mit dieser Ausschüttung ist noch keineswegs der Rahmen der Ertragskraft voll ausgeschöpft. Aus dem Ergebnis sind darüber hinaus der freien Rücklage 9 Mill. DM zugeführt worden. Auch eine Dotierung des Importwarenabschlages um acht auf insgesamt 13 Mill. DM und eine Aufstockung des Pensionsfonds um 7,4 Mill. DM sind vorgenommen worden. Die überdurchschnittliche Ertragssteigerung des Berichtsjahres ist deutlich aus einem von 14,8 auf 38,8 Mill. DM gestiegenen Ertragssteueraufwand abzulesen. Der BV hat für das vergangene Geschäftsjahr immerhin 22,4 – nach 5 im Vorjahr – Mill. DM Körperschaftsteuer gezahlt. Nmn.