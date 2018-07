Die deutsche Süßwarenindustrie hat den Kulminationspunkt ihrer Umsatzkurve hinter sich, erklärten in diesen Tagen Vorstandsmitglieder einer der größten Markenschokoladenfirmen der Bundesrepublik im Gespräch mit Journalisten. Von überzähligen Kapazitäten in der „süßen Branche“ war weiter die Rede – die Folge davon: Die Preisbindungsdisziplin ist arg gelockert (offenbar nicht nur in der zweiten Hand) und es gibt einen „grauen Markt“ für Schokolade, einen Käufermarkt, an dem der Verbraucher in der Tat aus einem reichhaltigen Angebot zu sehr unterschiedlichen Preisen sich seine Schokolade aussuchen kann! Was tut die solchermaßen von Wettbewerben „heimgesuchte“ Industrie, die sich voller Stolz rühmt, seit 1949 den Preis-ihrer Markenschokoladen unverändert (hoch) gehalten zu haben? Sie überprüft selbst ihre Kalkulation und versucht, dem von ihr gar nicht geschätzten grauen Schokoladenmarkt mit unternehmerischen Spielregeln beizukommen. Ach, das könnte schön sein...

Doch die Verhältnisse, die sind nicht so. Nach den Vorstellungen führender Markenfirmen ist der derangierte Markt einzig und allein eine Angelegenheit scharfen Durchgreifens der Rechtsabteilung. Es komme alles darauf an, Preisbindung der zweiten Hand – die bei einem Tafelpreis von 1,30 DM eine Großhandelsspanne von 15 vH und einer Einzelhandelsspanne von 30 vH enthält – wieder unter eine straffe Kontrolle zu bringen. Das würde den Markt beruhigen und den möglicherweise drohenden Zusammenbruch einiger Hersteller verhindern, hieß es in-einem Gespräch bei Stollwerck in Köln. Schon Ende vorigen Jahres haben sich sieben Firmen zu einem sogenannten Treuhandbüro in Köln zusammengeschlossen, dessen Aufgabe darin besteht, mit Hilfe des Rechtsweges eine lückenlose Preis- und Vertriebsbindung zu garantieren. Diese sieben Firmen – es sind Stollwerck, Sarotti, Waldbaur, Suchard, Eszet, Gulbor und Novenia – kontrollieren knapp 50 vH des deutschen Schokoladenmarktes. Das ist also nicht genug. Aber darüber hinaus hofft man in der Branche auch noch auf die Genehmigung eines Rabatt- und Konditionenkartells. Das mittelständische Argument zählt selbstverständlich nicht bei diesen Plänen. Abgesehen davon, daß das Bundeskartellamt etwas andere Ansichten vom „süßen Leben“ hat, ist es immer wieder überraschend, wenn auch nicht neu, wenn eine Industrie aus dem krassen Mißverhältnis von Angebot und Nachfrage nur einen Ausweg, nämlich eine stramme Marktregulierung sieht, Ingrid Neumann