Clauss: Die Utopie der Indexwährung

In diesem Beitrag (Die Zeit, Nr. 15 und 16) werden die Begriffe der Indexwährung und der Preisniveaumessung in einer gefährlichen Weise miteinander vermischt. Indexwährung bedeutet, daß mit Hilfe der Währungspolitik versucht wird, die innere Kaufkraft der Währungseinheit stabil zu halten. Der Verfasser versucht nun darzulegen, daß es ein brauchbares Instrument, die Veränderungen des inneren Geldwertes zu messen, nicht gibt. Er verneint vor allem auch, daß die Preisindexziffer für die Lebenshaltung geeignet sei, einen Anhalt für die Veränderung der inneren Kaufkraft zu bieten.

Ludwig von Mises hat schon vor Jahrzehnten gute Gründe dafür vorgebracht, daß sich der Wert des Geldes als solcher überhaupt nicht messen lasse. Dennoch ist nicht zu leugnen, daß eine nach anerkannten Methoden zuverlässig berechnete Preisindexziffer die Veränderungen des Geldwertes „anzeigt“. Wenn die Preise in ihrer ganzen Breite – Erzeugerpreise, Preise für Einfuhrgüter und für Ausfuhrgüter, Einzelhandelspreise, Preise für Bauleistungen, Preise für Nutzungen (Mieten) und Dienste, Grundstückspreise, öffentliche Tarife – sagen wir um 25 vH steigen, so ist der Wert der Geldeinheit, in dem diese Preise ausgedrückt sind, mit großer Wahrscheinlichkeit um 20 vH gesunken.

Der Verfasser behauptet, daß es bei der heutigen Dynamik der Warenproduktion vergleichbare Waren, die einen Preisvergleich erlauben, immer weniger gäbe. Die Qualität der Waren und Leistungen erhöhe sich beständig, und diese Qualitätssteigerung bedeute bei gegebenen Preisen eine relative Verbilligung. Gewiß fliegt in manche Produkte technischer Fortschritt ein, aber das Wesen der Preisindexziffern beruht gerade darin, diese Verbesserungen nach Möglichkeit zu eliminieren. Wenn die vergleichbare Ware, wie häufig, vom Markt verschwindet, so ist der Verbraucher, ob er will oder nicht, gezwungen, die teurere Ware zu kaufen. Nun mag man getrost einige Prozent von der Indexsteigerung abstreichen, es bleibt immer eine handfeste Entwertung des Geldes übrig.

Dies bedeutet Verlust an Kaufkraft aller nominalen Geldbeträge, und dies ist das Problem, von dem überall, nicht nur in Deutschland, mit Recht gesprochen wird. Der Verfasser macht es sich leicht, indem er das Kontensparen und die ständige Entwertung der Spargelder überhaupt nicht erwähnt. Es ist ja keineswegs so, daß wir nur ein Volk der Sachwertbesitzer oder der Rentner – mit dynamischen Renten – wären. Sparkonten, festverzinsliche Papiere und Lebensversicherungen in Nominalbeträgen spielen eine nicht zu unterschätzende Rolle.

Man kann die eingetretene Preissteigerung nicht einfach wegdiskutieren, wenn man sich nicht dem Hohngelächter der Verbraucher aussetzen will. Man muß die Realität der Preissteigerung zugeben und versuchen, das Preisniveau möglichst stabil zu halten, Dazu braucht man zuverlässige Preisindexziffern, wie sie uns von der Statistik geboten werden. Falls es nicht möglich sein sollte, das Preisniveau stabil zu halten, d. h. vor allem die sogenannte permanente Preissteigerung zu verhindern, muß man nach Wegen suchen, die damit verbundenen Nachteile – Entwertung aller nominalen langfristigen Ansprüche – im gesamtwirtschaftlichen Interesse zu mildern.

Dr. Alfred Jacobs,

Leiter des Bremer Ausschusses für Wirtschaftsforschung.