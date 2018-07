Der Börsenhimmel ist ohne Wolken! Die Zinssenkung macht Fortschritte. Hoffnungen auf weitere Mindestreserve-Senkungen sind berechtigt. Die DM-Aufwertung – auch das steht fest – hatte nicht die befürchteten Folgen auf die deutsche Exportfähigkeit. Vor echten Härten stehen nur einige wenige Industrie- und Wirtschaftszweige. Insgesamt läuft die Hochkonjunktur auf vollen Touren. Niemand verspürt nach dem Reinfall mit dem Baustopp mehr Lust, den Konjunkturverlauf durch Bremsen zu beeinflussen. Vor den Bundestagswahlen braucht niemand vor neuen Steuern zu zittern. Ob es angesichts der vollen Bundeskassen bald nach den Wahlen Steuererhöhungen geben wird, ist keineswegs sicher. Auch von der Außenpolitik her rechnet man nicht mit bösen Überraschungen, solange Kennedy und Chruschtschow miteinander reden wollen. Laos wird in den Börsensälen nicht mehr als Krisenpunkt betrachtet.

Manchen Börsianern ist bei so vielem Licht nicht wohl. Ihnen steckt das „flaue“ Winterhalbjahr noch in den Knochen, in dem eine „Unglücksnachricht“ die andere jagte – jedenfalls soweit sie die Börse angingen. Ist die Tendenz jetzt „echt“ umgeschlagen? Oder ist das, was in den Börsensälen geschieht, nur ein kurzes Zwischenspiel? Bei der Beantwortung dieser Fragen scheint ein gewisser Optimismus durchaus berechtigt zu sein. Die liberale Bundesbank-Politik hat manche Hürde fortgeräumt, außerdem ist zu berücksichtigen, daß es in jener Zeit, da die deutsche Börse „tot“ war, in vielen anderen Ländern zu kräftigen Kursbewegungen nach oben gekommen ist. Die These, nach der die deutschen Kurse nunmehr einen gewissen Nachholbedarf haben, hat also einiges für sich.

In den letzten Tagen hat es bei unseren Aktien wieder hausseartige Bewegungen gegeben. Niemand warnte bislang vor „zu hohen Kursen“. Offensichtlich nicht, weil viele Kurssprünge als durchaus gerechtfertigt angesehen werden, vielmehr schweigt man, weil selbst kompetente Leute des Kapitalmarktes in der Vergangenheit in der Beurteilung von Kursen derart geirrt haben, daß sie monatelang Hohn und Spott einstecken mußten. Auf eine Wiederholung ist niemand scharf. Hinzu kommt, daß mancher Regierungspolitiker den steigenden VW-Kurs als eine willkommene Schützenhilfe für die Bundestagswahl ansieht. Die Gegenseite, die von vornherein den Ausgabekurs für die VW-Aktien mit 350 vH als zu niedrig bezeichnete und jetzt von einer Verschleuderung von Volksvermögen spricht, dringt mit ihren Argumenten nicht durch. Hier ist Volksvermögen an das Volk verschleudert worden – und das wird von den Beteiligten als angenehm empfunden. Beteiligt sind rund 1 Million Wähler, auf deren Gefühle man schließlich Rücksicht nehmen muß.

Daß die gegenwärtigen Börsenbewegungen ungesunde Züge haben, wird man schlecht bestreiten können. Von einem gesunden Wachstum der Automobilwerte kann keine Rede mehr sein. Die Börsenspekulation hat sie in eine Favoritenstellung hineingedrängt, die sich nur dann rechtfertigen läßt, wenn das gesamt Kursniveau nach und nach angehoben wird. Ansätze dafür sind zweifellos vorhanden. Für eine breite Aufwärtsentwicklung fehlt aber vorerst immer noch die Beteiligung des aktiensparenden Publikums. Tonangebend ist der Berufshandel. Er wird in seinen Dispositionen unterstützt von dem spekulativen Teil der Bankenkundschaft. Daneben ist das Ausland weiterhin als Käufer im Markt. Nichts spricht dafür, daß sich die internationalen Käufer in absehbarer Zeit von den deutschen Wertpapieren abwenden werden. Besonders in der Schweiz sind noch hohe Beträge an Fluchtkapital verfügbar, die nach lukrativer Anlage drängen.

Sind aber bei der deutschen Kundschaft noch Kapitalreserven vorhanden, die sich für den Aktienmarkt unter Umständen mobil machen lassen? Natürlich ist man bei der Beantwortung dieser Frage weitgehend auf Vermutungen angewiesen. Es scheint aber festzustehen, daß das aktieninteressierte Publikum weitgehend „im Markt“ ist, also flüssige Mittel kaum mehr zur Verfügung hat. Um an den Sonderbewegungen teilhaben zu können, machen sich viele über den Verkauf von Montan-Aktien liquide – und vertiefen damit die Marktspaltung. Schon vor Wochen meinte man, daß die Mißstimmung der Montan-Aktionäre nicht mehr zu übertreffen sei. Aber weit gefehlt. Jetzt herrscht bei den Eisen- und Stahlpapieren nichts weiter als Galgenhumor. Und tatsächlich war jeder Rat solider Anlagestrategen in den letzten Monaten falsch, wenn es um Eisen- und Stahlaktien ging. Die Tendenz wird nicht mehr von den alten Anlagemaßstäben gemacht, sondern von der Spekulation, deren Ziel es ist, möglichst schnell hohe Kursgewinne zu erzielen. Kurt Wendt