Am 16. Mai endet die Schonzeit für männliches Rehwild. Unzählige Jagdpächter werden anheben, ihrer Leidenschaft zu frönen und Böcke zu schießen, Rehböcke. Den Jagdschein in der Tasche, werden sie mit geschulterter Waffe auf die Anstände klettern, um mit mehr oder weniger Jagdglück ihre Strecke zu machen. Doch nicht von ihnen sei hier die Rede, sondern von jenen Zaungästen (im Walde), denen die Dilettanten unter den Jagdpächtern ein Dorn im Auge sind. Sie fragen sich beispielsweise, was es denn mit der anscheinend gesuchten „Bewährungsprobe“ für die im Geschäftsleben zu kurz kommende Männlichkeit zu tun habe, einen Bock zu treffen, wenn das Tier zu einer vom Förster vorausgesagten Zeit auf die Lichtung tritt. Vom möglichen Pech, sich an den Leitersprossen den Fuß zu verstauchen, abgesehen, nimmt keiner dieser Herren ein Risiko auf sich. Das Reh kann sich nicht wehren, es kann seinen Feind nicht sehen, denn der sitzt wohlversteckt im Baum.

Die Widersacher solcher Jagddilettanten wollen sich nun freilich nicht des bloßen Neides oder der Spielverderberei bezichtigen lassen. Sie verweisen gern auf ein weniger blutiges Feld, den Jagdkitzel zu erleben. Es gebe ein Privatvergnügen, so sagen sie, das dem Abschießen von Rehböcken und sogar der Großwildjagd an Reizen ebenbürtig, wenn nicht überlegen sei. Dieser Sport sei die Tierjagd mit der Kamera.

Ihre größten Vorteile: Es ist eine Kunst, sich gegen den Wind sehr nahe heranzupirschen. Das photographierte Tier bricht nicht in seinem Blüte zusammen, das Abschußsoll zu erfüllen, bleibt dem blattschußgeübten Revierförster überlassen.

Die Nachteile (sofern man Nachteiliges dabei empfindet): Die Jagd mit der Kamera verlangt beträchtliche photographische Fertigkeiten – und was den selbsterlegten Braten angeht, muß man Verzicht üben.

Die Tierphotographie hat aber noch einen anderen Reiz, der sich besonders an das männliche Geschlecht zu wenden scheint. Er geht vom interessanten apparativen Drum und Dran und jenen den Spieltrieb stimulierenden technischen Manipulationen aus, die für viele Männer von einer triumphalen Faszination sind. Man lasse einmal seine Blicke über die Zuschauer einer Baustelle schweifen, wenn dort ein Kran bei roboterartigen Verrichtungen zu sehen ist: Es sind fast ausschließlich Männer. Den Spaß, eine Kamera zu bedienen, Verschluß, Blende, Entfernung einzustellen, das Stativ aufzubauen und das Ganze zu tarnen, all dies kleine Gebastel und das dem Manne stärker als der Frau innewohnende Rudiment einstigen Waldläufertums vereint die Tierphotographie in idealer Weise.

Dem Jünger dieser Kunst wird freilich nichts geschenkt. Da ist zunächst das Technische: Er muß wissen, was Apparat und Film auch unter ungünstigen Lichtverhältnissen hergeben. Das Dilemma von Filmempfindlichkeit und Korn wiegt in der Tierphotographie besonders schwer. Ferner: Der Tierphotograph darf sich nicht vor der kostspieligen Ausrüstung scheuen, deren Hauptstücke die Optik mit langer Brennweite, das feste Stativ und womöglich Fernauslöser und Blitzgerät sind. Er muß wissen, daß eine Hundertstelsekunde nicht kurz genug ist, um die schlagenden Schwingen eines Habichts scharf abzubilden, und daß er in den meisten Fällen näher an seine Beute heran muß als der Jäger mit der Flinte.

Da ist auch die Tierpsychologie: Der Wildbild-Jäger muß mit den Gewohnheiten der Tiere in freier Wildbahn vertrauter sein als der Sonntagsjäger. Er muß wissen, zu welchen Tageszeiten die Jungfüchse aus dem Bau kommen, daß es ziemlich hoffnungslos ist, in der Mittagssonne auf ein äsendes Reh zu treffen oder mit dem Wind auf „Schußweite“ an ein Wildschwein heranzukommen. All diese Erfahrungen fallen ihm nicht in den Schoß; er muß das Photohandwerk und die Pirschkunst zugleich beherrschen.

Hat der Tierphotograph aber Jagdglück, so kann er reich belohnt werden. Seine Trophäen sind Bilder von unschätzbarem Werte. Auf Photos, die er sich statt roter Gehörne oder glasäugiger Tierköpfe in sein Wohnzimmer hängen kann und die ihn als den Beherrscher einer Technik ausweiauf sie darf er stolzer sein als der Sonntagsjäger auf seinen Braten. Theo Löbsack