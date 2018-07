Wahl ohne Qual

Die mühselige Telephonnummern-Wählerei will eine amerikanische Firma überflüssig machen. Sie hat einen Apparat entwickelt, bei dem bloß noch eine Lochkarte in einen Schlitz gesteckt werden muß. Auf den Lochkarten sind die am häufigsten gewählten Nummern eingetragen; die gewünschte Nummer wird automatisch vermittelt. Das Lochkarten-Telephon soll Ende dieses Jahres in den USA auf den Markt kommen.

Gebiß-Kitzler

Für ganz Faule gibt es in Amerika jetzt eine elektrische Zahnbürste, die jegliche eigene Anstrengung überflüssig macht. Die Elektrobürste braucht nur noch ans Gebiß gesetzt zu werden und führt die üblichen Putzbewegungen selbsttätig aus. Preis: 80 Mark.