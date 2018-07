Bei der Rheinischen Girozentrale und Provinzialbank (Düsseldorf), der Zentralbank der Rheinischen Sparkassen, ging die 1960 in allen Zweigen anhaltend lebhafte Geschäftstätigkeit bis an die Grenze der personellen Leistungsfähigkeit. Ertragsmäßig war das Jahr gut, Superlative seien aber in der Beurteilung nicht angebracht, sagte Dr. Wilhelm Trippen. Auch das 1. Vierteljahr 1961 hat in allen Bereichen befriedigt. Etwas Sorge bereitet die stürmische Zinsentwicklung am Kapitalmarkt. Wenn man zu rasch zum Fünf prozenter übergehe, sei die Gefahr eines Rückschlages nicht ausgeschlossen. Ein Kapitalmarktzins von 5,5 vH biete den Sparkassen überdies auch rentabilitätsmäßig die Möglichkeit, den vorerst noch als notwendig angesehenen Sparzins von 3,5 vH zu halten.

Bei den rheinischen Sparkassen, derei’TGeschäftsentwicklung die kurzfristigen Bilanzpositionen der Girozentrale weitgehend beeinflußt, sind die Gesamteinlagen 1960 um 15 (19) vH auf 8,7 Mrd. DM gestiegen. Unter Ausschaltung der Zinsgutschriften war der Spareinlagenzuwachs allerdings um 7 vH kleiner als 1959. Wegen der angespannten Liquiditätslage haben die rheinischen Sparkassen die in den vorangegangenen Jahren überhöhten Wertpapierkäufe nahezu eingestellt und vereinzelt auch die Bestände abgebaut.

Das bereits 1960 um 15 auf 75 Mill. DM aufgestockte Stammkapital soll angesichts der Geschäftsausdehnung bis Ende d. J. um weitere 25 Mill. DM erhöht werden. Zu diesem Zweck werden aus inneren Rücklagen der Bank 10 Mill. DM entnommen. Die 3 Gewährsträger – das Land Nordrhein-Westfalen, der Landschaftsverband Rheinland und der Rheinische Sparkassen- und Giroverband – sollen je 5 Mill. DM aufbringen. V. D.