Über 100 Bilder aus dem Privatbesitz Sonja Henies, darunter Werke von Picasso, Matisse, Braque und Klee, sind zur Zeit in der Hamburger Kunsthalle zu sehen. Frau Sonja war eigens zur Eröffnung der Ausstellung mit ihrem Mann, dem norwegischen Reeder Niels Onstad, in die Hansestadt gekommen. Die jüngere Generation kennt sie nur noch vom Hörensagen.

Es war in den „goldenen“ zwanziger Jahren im alten Berliner Sportpalast. Eine blutjunge Norwegerin mit einem reizenden Stupsnäschen lief auf dem Eis. Überschäumendes Temperament vereinte sich mit verspielter Grazie – keß und zart zugleich –, diese Mischung traf mitten ins Berliner Herz! In die atemlose Stille, in der nur das Klirren der Schlittschuhe zu hören war, tönte plötzlich vom „Heuboden“ eine Stimme, die nur ein Wort rief: „Häseken“. – Für die Berliner behielt Sonja Henie diesen Kosenamen auch, als sie schon die unbestrittene Königin im Reich des glitzernden Eises war. Ihre Erfolgsserie ist bis heute unerreicht. Zehn Weltmeisterschaften und drei Olympiasiege hat sie errungen, 1928 in Chamonix, 1932 in Lake Placid (USA) und 1936 in Dies misch-Partenkirchen. Dies stellt für eine Frau an Konzentration und Wil-Leistung eine einzigartige Leistung dar. Sie besaß aber nicht nur eiserne Nerven. Sie war in „Pflicht“ und „Kür“ gleich vollkommen. Sonja Henie beherrschte ebenso die präziseste Ausführung einer exakten Aufgabe, wie sie in ihrer Kür Eleganz, Tempo und Sprungkraft vereinte. Heute ist zwar der Schwierigkeitsgrad der Sprünge wesentlich gesteigert, aber das Publikum hat sich nicht geändert, es war damals schon genau so fasziniert wie heute. Nach ihrem dreifachen olympischen Triumph wechselte die Norwegerin ins Lager der Berufssportler und verlegte ihren Wohnsitz in die USA. Sie wurde Star amerikanischer Eisrevuen. Das „Häseken“ erwies sich nun als ausgewachsen und ließ sich auch von den alten Hasen im harten Dollargeschäft nichts vormachen. Sie und ihr Papa, einst Amateurweltmeister im Steher-Rennen, merkten bald, daß man noch mehr verdienen konnte, wenn man sein eigener Veranstalter war. Es laufen Meldungen über legendäre Beträge in Dollarmillionen um, die Sonja Henie nun besitzen soll. Der Wert ihrer Gemäldesammlung könnte die Bestätigung dafür sein.

Es ist sicherlich nicht der Sinn des Sports, aus dem Können Kapital zu schlagen, und nicht jeder wird seine Sympathie, die er einst für die Kunst „Häsekens“ besaß, ohne weiteres auf die Talente der Henie im big business übertragen. Aber jene, die sich von den hinreißenden Kapriolen der Primaballerinen auf dem Eise verzaubern lassen, werden wohl Nachsicht üben, denn es gab nur eine, das war Sonja Henie, der man zu ihren vielen sportlichen Titeln die höchste Auszeichnung der klassischen Tanzkunst verleihen könnte, den Titel: „Primaballerina assoluta“. – er

