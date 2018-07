Die Allgemeine Deutsche Philips-Industrie GmbH (Alldephi), Hamburg, erzielte 1960 einen Umsatzzuwachs, der mit 17 vH fast dem des Vorjahres (18 vH) entspricht. Dabei stieg der Gewinn von 41,4 Mill. DM im Jahre 1959 auf 56,6 Mill. DM im Jahre 1960. Hierin sind allerdings außerordentliche Erträge – die das tatsächliche Geschäftsergebnis zusätzlich beeinflußt haben – in Höhe von 4,5 Mill. DM enthalten. Vom Reingewinn wird eine Dividende von unverändert 14 vH ausgeschüttet; der sich ergebende Restbetrag in Höhe von 32,05 Mill. DM verbleibt der Alldephi. Im vergangenen Jahr hatte die Alldephi nach Abzug der Dividende 21,42 Mill. DM zur Verwendung in den deutschen Unternehmen behalten.

Das Anlagevermögen hat sich im Berichtsjahr um 49,8 Mill. DM, das Umlaufvermögen um 71,8 Mill. DM erhöht. Durch Auflösung von Rücklagen und deren Umwandlung in haftende; Kapital wurde das Stammkapital der Gesellschaf: um 35 auf 175 Mill. DM erhöht. In diesem Zusammenhang stieg das Stammkapital der Deutschen Philips GmbH um 25 auf 85 Mill. DM und das der Valvo GmbH um 10 auf 30 Mill. DM

Die einzelnen Artikelgruppen entwickelten sich wie folgt: Bei der Deutschen Philips GmbH zeigte sich, daß die Rundfunkgeräte die Tendenz zur Klein- und Kofferempfänger aufwiesen. Man rechnet damit, daß sich dieser Trend auch weiterhin fortsetzen wird. Als Folge der Unsicherheit über den Beginn der Ausstrahlung weiterer Fernsehprogramme kam es im Fernsehgeräte-Geschäft nicht zu der erwarteten Marktausweitung. Einen guten Verlauf nahm das Geschäft mit Plattenspielern und -wechslern. Das Angebot von Tonbandgeräten wurde erweitert. Einen steigenden Umsatz hatten die Haushaltsgeräte, bei denen das Verkaufsprogramm durch die Aufnahme eines Geschirrspülautomaten ergänzt wurde. Im Berichtsjahr hat sich der Schallplattenmarkt weitgehend erholt. Der Umsatz von Philips-Schallplatten konnte über den durchschnittlichen Marktzuwachs hinaus gesteigert werden. Eine starke Ausweitung gab es im Lichtgeschäft, besonders bei den Leuchtstofflampen.

Bei der Valvo GmbH wurde das Schwergewicht darauf gerichtet, für die UHF-Technik gerüstet zu sein. Der Schwerpunkt der Spezialröhrenumsätze lag wieder auf dem Gebiet der Industrie-Elektronik.

Aus dem Arbeitsgebiet der Elektro Special GmbH ist hervorzuheben, daß Meßgeräte für die Millimeter-Meßtechnik besondere Beachtung fanden. Weiterhin günstig entwickelte sich das Geschäft der C. H. F. Müller GmbH mit Röntgen- und elektromedizinischen Einrichtungen. Der Auftragsbestand aus dem In- und Ausland ist hier in noch stärkerem Maße gestiegen als die Umsätze. Beträchtlich höhere Umsätze hatte auch die Glasfabrik Weißwasser GmbH. Bei der Philips-Duphar GmbH wurde der chemische-pharmazeutische Bereich weiter ausgebaut; Hauptträger der Umsatzsteigerung waren u. a. veterinär-pharmazeutische Produkte und Pflanzenschutzmittel.

Die Alldephi rechnet auch im laufenden Jahrmit einer weiteren Aufwärtsentwicklung. Besonders die Artikel, die für die Rationalisierung von Produktionsprozessen eine Rolle spielen, werden stark verlangt werden. Andererseits rechnet man bei weiter steigendem Lebensstandard mit einem wachsenden Kreis von Verbrauchern, die elektrotechnische Güter kaufen. Dagegen werde sich der Wettbewerb voraussichtlich verschärfen. -c