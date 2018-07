Inhalt Seite 1 — Konjunktur zehrt an den Sparkassen Seite 2 Auf einer Seite lesen

1,2 Milliarden Zinsen gutgeschrieben

Die Erfolgsbilanz, die der „Deutsche Sparkassen- und Giroverband e. V.“ dieser Tage für das Jahr 1960 vorlegte, enthält einige Schönheitsfehler, die bei aller Freude über einen neuen „Sparrekord“ nicht zu übersehen sind: der Zuwachs der Spareinlagen bei den 866 Sparkassen in der Bundesrepublik und in West-Berlin war 1960 mit 5,21 Mrd. DM nur um ganze 132 Mill. DM größer als 1959. Für sich genommen, wird hierzu im Verbandsbericht vielsagend bemerkt, sind die 5,21 Mrd. DM „selbstverständlich ein gutes Geschäftsergebnis“. Sobald man aber erfährt, daß der neue Rekord lediglich den kräftig gestiegenen Zinsgutschriften – die Habenzinsen waren 1960 auf Grund der restriktiven Notenbankpolitik fast durchweg außerordentlich hoch – zu verdanken ist, erscheint dieses Prädikat unter einem anderen Vorzeichen.

Der reine Einzahlungsüberschuß, der Saldo zwischen den Gut- und den Lastschriften ist 1960 nämlich mit knapp 4 Mrd. DM erstmals seit 1956 zurückgegangen.

Und dies, so ist hinzuzufügen, obwohl die Masseneinkommen im vergangenen Jahr um 9 vH gestiegen sind. Die höheren Einkommen gingen also mehr als bisher in den Konsum.

Überraschen kann dies freilich nicht. In einer Hochkonjunktur vollzieht sich das Sparen nun einmal in einem besonderen Klima: Sparmotive, die in Zeiten einer unsicheren Wirtschaftslage die Spartätigkeit nachhaltig fördern, verlieren in einer heißgelaufenen Konjunktur zwangsläufig an Gewicht. Ganz davon abgesehen, daß der moderne Sozialstaat die zwar ungewollte, aber doch erkennbare Tendenz hat, den Spielraum für das private Sparen einzuengen. Oder anders gesagt: er selbst schaltet sich immer mehr in den Sparprozeß ein.

Der verringerte Einzahlungsüberschuß, der in der „Endabrechnung“ nur durch die Steigerung der Zinsgutschriften um 50 vH (!) auf 1,22 Mrd. DM kompensiert werden konnte, erklärt sich vornehmlich dadurch, daß die Lastschriften den Gutschriften vorauseilten. Während 1957, 1958 und 1959 die Einzahlungen auf den Sparkonten gegenüber dem Vorjahr jeweils um 20 vH zugenommen hatten, erhöhten sie sich 1960 nur noch um 13 vH auf 20,1 Mrd. DM. Bei den Auszahlungen hat sich dagegen die aufsteigende Linie weiter fortgesetzt. Mit 16,1 Mrd. DM waren sie 1960 um 20 vH höher als im Jahr zuvor; in den drei vorgegangenen Jahren stellten sich die Zuwachsraten auf 11, 15 und 18 vH.

Der Deutsche Sparkassen- und Giroverband zieht aus dieser Gewichtsverlagerung den Schluß, daß eher unterbliebene Einzahlungen als zusätzliche Auszahlungen den Rückgang des Einzahlungsüberschusses um annähernd 400 Mill. DM bewirkt haben. Die Sparkassen glauben jedoch nicht, daß die verlangsamte Zunahme des Spareinlagenbestandes die Folge eines verstärkten Engagements in Wertpapieren ist. Dieser oft geäußerten Vermutung steht allein schon die Tatsache entgegen, daß der Ersterwerb von Wertpapieren 1960 um fast 300 Mill. DM geringer war als im Vorjahr. „Wäre es in einer für die Entwicklung des Spareinlagenbestandes maßgeblichen Größenordnung zu Wertpapierverkäufen gekommen, die etwa aus Sparguthaben bezahlt wurden“, heißt es hierzu im Bericht, „so müßte sich das in einem augenfälligen, relativen Anwachsen der Lastschriften widerspiegeln.“ Und davon kann doch wohl nicht die Rede sein.