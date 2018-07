Inhalt Seite 1 — Kunstwerke und Kurswerte Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Gottfried Sello

Wertvolle Bücher aus fünf Jahrhunderten“ werden bei Dr. Hauswedell in Hamburg am 3. Juni versteigert. Der Katalog mit 1255 Titeln, wenn man die Autographen mitzählt, gibt einen Vorgeschmack von dem Festessen, das die Biblio-. philen erwartet. Möge ihnen die Nummer 625 nicht allzu schwer im Magen liegen! Sie rangiert unter „Bibliomanie“ und enthält Werke und Schriften von und über Johann Georg Tinius, den berühmten Theologen (1764 bis 1846), der aus Leidenschaft für Bücher zum Mörder wurde. Der Bremer Bibliophile und Verleger Hans Kasten hat das Material gesammelt, weil er die Lebensgeschichte von Tinius schreiben wollte. Hoffentlich kommt es nun (der Schätzpreis beträgt 300 Mark) in die Hände eines Mannes, der die unwahrscheinliche story literarisch verwertet.

Zum Anfang, bei den Handschriften, Inkunabeln und Alten Drucken, werden zwei wunderschöne, reich ausgemalte Stundenbücher angeboten, das eine aus Nordfrankreich um 1475 gehörte einmal der Priorin des Hôtel-de-Dieu von Senlis. Das andere ist norddeutsch, um 1500, die Miniaturen stammen von einem Hildesheimer Meister, und war – einmal im Besitz der Familie Droste-Hülshoff, eine Cousine der Annette erhielt es als Geschenk. Der Wert des Geschenks wird heute auf 800C Mark geschätzt.

Dreimal so teuer ist das Manuskript der ersten deutschen Künstlerbiographie, des Johann Neudörffers „Verzeichnis der Werckleuth und Künstler“ aus Nürnberg. Die 58 Seiten über Dürer, Veit Stoß, die Beheims, die Vischers sind schön und leserlich in Schreibmeister-Fraktur kurz nach 1550 geschrieben – möglicherweise handelt es sich sogar um das verschollene Originalmanuskript.

Aus dem Kloster St. Mang in Füssen stammt das 1508 gedruckte Exemplar des „Pfefferkorn“, ein seltenes Judaicum, das im Text und in den prachtvollen Holzschnitten die jüdischen Feiertagsriten darstellt (1200 Mark).

Mit Vergnügen liest man den Titel von Hans Sachs „Das Ander Buch Sehr Herrliche Schöne Artliche und gebundene Gedicht, mancherley art“. Da erübrigt sich der lobpreisende Klappentext moderner Bücher (Nürnberg 1590 – 750 Mark).

Des Thomas Aquinas Summa theologia, Secundae partis pars prima wird in dem frühen Mainzer Druck von 1471 auf 4500 Mark geschätzt.