Männer, die weit in die Zukunft blicken, sehen vor lauter Menschen die Erde nicht mehr. Wenn die Bewohner sich weiter mit der jetzigen Geschwindigkeit vermehren, so hat ein Amerikaner ausgerechnet, gibt es in 800 Jahren soviel davon, daß für jeden nur noch ein Stehplatz übrigbleibt, genau gerechnet 0 09 Quadratmeter. Mälthus, der vor 150 Jahren die Menschheit mitder Prophezeiung schockierte, die Nahrungsmittelproduktion könne mit der Zunahme der Bevölkerung nicht Schritt halten, gewinnt neue Aktualität.

Dringendste Forderung für die Zukunft: Neuer Lebensraum. Wo findet man ihn? Die Antwort fällt, nachdem das planetarische Zeitalter begonnen hat, nicht schwer: Auf einem anderen Stern. Ein anderer Stern? "Monde ohne Atmosphäre, Mars wie unser Pamirhochland, Merkur eine Glut wüste und die Jemen Außenplaneten Welten iri Nacht und Eis So sieht Hermann Oberth, einer der Väter der modernen Raumfahrt, jene Welt, die uns neuen Lebensraum geben soll. Und er kommt zum Schluß: "In unserem Sonnensystem erwartet uns wahrscheinlich kein blühendes Paradies als neue Heimstätte der Menschheit " Diese Prognosen freilich schrecken zukunftsfreudige Wissenschaftler nicht ab Sie sind auf zwei Auswege verfallen, Erster Ausweg: Die Lebensbedingungen auf den - Sternen müssen so verändert werden, daß sie auch für Menschen geeignet sind. Zweiter Ausweg: ein neuerkünstlicher Stern.

Über die Umgestaltung der Lebensbedingungen auf anderen Planeten hat der Astronom Dr. Carl Sagan, Universität Berkeley, Kalifornien, eine frappierende Theorie entwickelt. Er möchte die Venus bewohnbar machen, einen Planeten, dessen Oberfläche wahrscheinlich eine Art Wüste ist und dessen KohlendioxydAtmosphäre für den Menschen unerträglich macht. Sägai Patentrezept: Algen. Sie sollen das Kohlendioxyd aus der Luft entfernen und die Atmosphäre verbessern. Die erdähnliche Mikroflora soll dann die Vorbedingungen für höher organisierte Lebewesen schaffen. Die Hauptschwierigkeit — und an Schwierigkeiten fehlt es diesem Projekt nicht — ist dabei, eine Algensorte zu finden, die auf der Venus gedeiht. Sie muß extrem niedere Temperaturen ertragen, das Wasser aus Eiskristallen oder Wasserdampf beziehen und intensives ultraviolettes Licht ohne Schaden ertragen. Die notwendigen Mineralstoffe müßte man vielleicht von der Erde herschaffen. Man kann Sägans Ideen Kühnheit kaum absprechen; sie sind jedoch harmlose Hausmannskost gegenüber dem, was Freeman ]. Dyson vom Institute for Advanced Studies in Princeton anzubieten hat. Er schlägt, vor, unser Sonnensystem ein wenig umzukrempeln. Wichtig für neuen Lebensraum ist Energie (von der Sonne) und Materie. Die Sonnenenergie, von der die Erde ja nur einen Bruchteil erhält, nützte man am besten aus, wenn man eine kugelförmige Hülle um die Sonne konstruiere (Abstand von der Sonne etwa doppelte Erdentfernung). Das Material für diese Konstruktion — man braucht eine Masse, die ungefähr der des Jupiters entspricht — bezieht man von anderen Planeten.

Gegen die neue Hohlwelt Theorie, die Dyson in der amerikanischen Zeitschrift Science veröffentlichte, haben andere Wissenschaftler freilich heftige Bedenken angemeldet. Ganz abgesehen von den Schwierigkeiten, etwa den Jupiter auseinanderzunehmen und in neuer Gestalt wieder zusammenzusetzen, sei es nach allen bekannten physikalischen Gesetzen ausgeschlossen, daß dieses kugelförmige Gebilde seine Form behalten werde. Ober die Art, wie es verschwinde, gibt es wieder verschiedene Theorien. Aber darüber, daß es sich bei Dysons Plänen um eine physikalische Phantasmagorie handelt, sind sich die Kritiker vorerst einig.

Warum also über solche Phantastereien berichten? Ein Quentchen Unsicherheit — sowenig es sein mag — bleibt bei der Beurteilung solcher Ideen immer zurück. Es könnte doch etwas — vielleicht gar nicht das, was der Erzeuger, der Idee sich gedacht hat — daran sein. Zum anderen aber gibt es einfach eine unabdingbare Notwendigkeit, Gedankenmodelle für die Zukunft zu bauen. Auch die abwegisten Modelle sind nicht nur als theoretische Spielereien zu verstehen, sondern als Versuche, mit der Zukunft fertig zu werden — wenn auch vielleicht mißglückte Versuche l e