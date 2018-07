Die Kundenkreditbank Kommanditgesellschaft a. A., Düsseldorf, hat ihre Kredite 1960 von 560,2 auf 618,4 Mill. DM erhöhen können. Dieser Zuwachs entfiel überwiegend auf das Schaltergeschäft. Ein Teil davon ist als Verlagerung zu Lasten des Händlergeschäftes zu werten, das sich um 10 Mill. ermäßigt hat. Das Wechselgeschäft nahm um 17 Mill. zu. Die Steigerung betrifft fast ausschließlich das erste Halbjahr, da Ende 1960 auf einigen Gebieten des Kraftfahrzeugabsatzes Stockungen eintraten. Die höheren Umsätze ergaben sich durch die verstärkten Finanzierungen von Lkw’s, Zugmaschinen und Anhängern. Auch die finanzierten Anschaffungen von Maschinen sowie handwerklichen und beruflichen Einrichtungen haben zugenommen. Künftig wird hier eine weitere Belebung erwartet.

Steigende Zinskosten veranlaßten eine Erhöhung der Gebührensätze. Die hieraus erzielten Erlöse werden jedoch überwiegend erst 1961 erfolgswirksam. Im ersten Quartal 1961 war die Entwicklung zufriedenstellend. Die Umsätze haben wieder um 12 vH zugenommen. Die leichte Rückläufigkeit des Händlergeschäftes hielt an.

Während das Kreditvolumen um fast 16 vH angestiegen ist, hat die Rentabilität nicht in gleichem Umfang zugenommen. Die Gründe liegen einmal in der auf Konjunkturdämpfung ausgerichteten Wirtschaftspolitik und der besonderen Situation der Teilzahlungsbanken. Die fast das ganze Jahr über anhaltende Politik des teuren Geldes ließen die mit der Refinanzierung zusammenhängenden Kosten beträchtlich steigen. Die mehrfache Erhöhung der Mindestreserven führte zur Unterhaltung von zinslosen Guthaben bei den Landeszentralbanken, die teilweise die Höhe des Eigenkapitals der Banken überstiegen. Andererseits mußten in dieser Periode stark steigender Zinskosten Kreditverträge abgewickelt werden, die in einer Zeit besonders niedriger Diskontsätze mit entsprechend niedrigen Gebührensätzen abgerechnet worden waren.

Die Hauptversammlung am 16. Mai billigte die Ausschüttung einer Dividende von 16 (15) vH. Der Gewinn ist von 2 auf 2,26 und mit dem Vortrag auf 2,31 gestiegen. Vorher wurden die Rücklagen um 3 (1,3) auf 9,5 verstärkt. Das Eigenkapital beträgt jetzt 26 (20,4), da das Grundkapital auf 15 (12,5) erhöht worden ist und auch das Kapitalkonto des Geschäftsinhabers auf 1,5 (1,4) verstärkt wurde. Da die Hauptversammlung einem Verschmelzungsvertrag mit der Kunden-Kredit GmbH, Augsburg, zustimmte, wird das Kapital erneut um 0,50 auf 15,50 erhöht. 75 000 DM hiervon werden den Gesellschaftern der Kunden-Kredit GmbH, Augsburg, zur Verfügung gestellt und 0,25 den Gesellschaftern der Kunden-Kredit GmbH, Nürnberg, die gleichfalls mit Wirkung vom 1. Januar dieses Jahres übernommen werden soll. Ein Restbetrag von 175 000 DM verbleibt zur freien Verwertung.

v. D.