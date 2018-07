Inhalt Seite 1 — Östliche Wälder Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Heinz Piontek

Das Gebiet war voller Ungewißheit, selbst die Schneisen, in denen gekalkte Steine die Grenze markierten, hatten nichts von topographischer Genauigkeit. Sie vernarbten wie Wunden, Knieholz spülte über sie hinweg und wischte ihre Konturen ins grüne Gedämmer.

Wald – tiefe, versponnene, gefährliche Zauberhöhle. Die Welt trug hier Namen, die nach Harz und Nadelgewürz dufteten. Sie hieß: Kiefernforst, .. Fichtendschungel, Eulengehölz und Fuchsdickicht. Auf den wenigen Lichtungen verlotterten die Katen der Waldarbeiter und Tagelöhner. Der Sommer zog mit Insektenwolken durchs Holz. Erhitzter Tümpelschlamm stank nach Pflanzenmoder, Aas und Fieberschweiß.

Unvergeßlich die Färbungen des Lichts. Wipfel und Gezweig filterten es, rauchig durchbrach es die Nadelschichten: himmlische Taucherlampen, die den Waldgrund, nach versunkenen Schätzen absuchten. Es gab Lichttönungen, die an das Grün zarter Moospelze erinnerten, es gab die Farbe gefüllter Bierflaschen, Nuancen zwischen Reseda und Smaragd, Tupfen aus Wacholder, aber auch Häherblau, Violett und verstaubtes Gold. Im Herbst blitzte das Licht wie Bernstein auf olivfarbenem Samt.

Die Nächte brachten Beute und Blut. Über den Schmugglerpfaden hing der vibrierende Hall der Explosionen, sein Echo mischte sich mit dem Kreischen der Getroffenen, mit Gebell und den Fluchtgeräuschen aufgeschreckter Wildrudel. Blendlaternen tasteten grell ins Dunkel, fingerten nach zuckenden Körpern, Bündeln Konterbande, verstörtem Vieh. Manchmal schossen die Schmuggler zurück. Dann splitterten die Laternen, die Diensthunde winselten, in zerfetzten Uniformen bäumte sich der Tod. Der Wald vergaß nichts.

In seiner Erinnerung lohten die Lagerfeuer riesenhafter, zottelhaariger Jäger und die Rodebrände der Siedler, pfiffen die Hetzpeitschen polnischer Edelleute, schrillten friderizianische Querpfeifen, flohen Napoleons aufgeriebene Armeen vor sibirischen Eiswinden, Wolfsgekläff und Kosakensäbeln, hauste die Bande schnurrbartgeschmückter Desperados, die mordeten und verschonten und zur Czenstochauer Madonna beteten, auch der Augustmorgen war in seinem Gecächtnis, Vorhutgeplänkel, die ersten Toten des Veitkriegs und die Gefechte mit den Freischärlern der jungen Republik – hier glich die Natur einem gesiegelten Dokument; wer es zu lesen verstand, dem war das Vergangene dauerhaft, der Wald Gesuchte,

Die Hüttenleute verstanden sich nicht darauf. Die Alten unter ihnen sahen nur des Waldes Düsternis und belebten sie mit den Gestalten ihrer Legenden und Spukgeschichten, die Jungen wußten um den Nutzen des Forstes, stahlen Klafterholz, wilderten und nahmen den Schutz der Dickichte für ihre Schmuggelgänge in Anspruch. Das Leben der Waldmenschen war Mühsal, Schrecken und Ausschweifung. Der Boden, versandet und von langen Wintern verheert, gab Kärgliches her, Pfennige brachte die Holzarbeit ein. Am sinnfälligsten wurde die Armut im Innern der Katen, wo es nach Kartoffeldampf roch, nach Petroleum, Leder, Urin, Branntwein, Tier und Schlaf.