Nach den optimistischen Prognosen in der letzten HV konnten sich die Aktionäre der Aschaffenburger Zellstoffwerke AG, Redenfelden, berechtigte Hoffnungen machen, daß 1960 die lange Ära der Dividendenlosigkeit seit der Währungsumstellung beendet sein würde, nachdem diese lediglich 1951 und 1957 mit 6 bzw. 4 vH unterbrochen worden war. Nachdem man bereits im Vorjahr in die Gewinnzone gekommen war, reicht der für 1960 ausgewiesene Gewinn von 2,04 (1,02) Mill. DM lediglich, um 1,89 Mill. DM Verlustvortrag zu tilgen. Der Rest von 0,15 Mill. DM soll vorgetragen werden.

Vorstandsmitglied Dr. Niethammer räumte vor der Presse ein, daß man gegebenenfalls hätte eine Dividende von 4 vH zahlen können, wenn das laufende Jahr klar zu übersehen wäre. Nachdem jedoch die Faserholzpreise von Oktober 1959 bis Ende 1960 um 30 vH gestiegen sind, muß die Gesellschaft bei gleicher Entwicklung für den Holzeinkauf 1961 rd. 8 Mill. DM mehr einkalkulieren. Durch stärkere Verarbeitung billigerer Hölzer will man einen gewissen Ausgleich schaffen. Hervorgehoben werden auch die steigenden Lohnkosten und die noch nicht abwägbaren Auswirkungen der Markaufwertung auf die inländischen Zellstoff- und Papierpreise.

Die Investitionspolitik, die an. einem Wendepunkt stehe, wird durch die Hoffnung auf bessere Zukunftschancen durch die verstärkte Veredelung des Zellstoffs zu Papier beeinflußt. Nachdem die Investitionen bisher zu 71 vH aus Abschreibungen finanziert wurden, zwingen die umfangreichen Zukunftsaufgaben dazu, einen größeren Teil künftiger Abschreibungen mit Fremdkapital vorzufinanzieren. Das im Abschluß noch mit 41,1 Mill. DM ausgewiesene AK ist durch die Umwandlung der Wandelobligationen auf 45,6 und durch die Landegger-Transaktion auf 52,8 Mill. DM gestiegen. An eine Inanspruchnahme der restlichen 13,3 Mill. DM genehmigten Kapitals wird vorerst nicht gedacht. Das für den Umtausch der Obligationen bereitstehende Kapital von 10,9 Mill. DM ist mit rd. 6,4 Mill. DM beansprucht. Im laufenden Jahr wird mit voraussichtlich wesentlich höheren Investitionen als 1960 gerechnet.

Der Konzernumsatz erhöhte sich auf 342,5 Mill. DM, wovon 51,6 Mill. DM auf interne Lieferungen entfallen. Er ist mit dem des Vorjahres (269,8 Mill. DM) nicht ohne weiteres vergleichbar, da diesmal u. a. neue Beteiligungen hinzugekommen sind. Der Beteiligungszugang von 4,3 Mill. DM in der Bilanz der Muttergesellschaft geht in erster Linie auf den Erwerb der restlichen Stammanteile der Faserstoff-Forschungs-GmbH sowie der Papierfabrik Salach und auf den weiteren Zukauf von Aktien der Niederrheinische Papier- und Pappenfabrik AG, Neuß, zurück. Hingewiesen wird auch auf eventuelle Nachteile gegenüber der ausländischen Konkurrenz bezüglich des Durchfahrbetriebes. Dieser stoße – ausgenommen das Werk in Redenfelden – bei den um rd. 1,2 vH auf 5100 vermehrten Belegschaftsmitgliedern auf Widerstand. Trotz aller Unsicherheitsmomente hofft man für 1961 ein besseres Ergebnis zu erwirtschaften, wobei jedoch eine Dividendenzahlung noch nicht gesichert sei. t.r.