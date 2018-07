Von Karl Dedecius Meine erste Übersetzung kam zustande, als ich vier Jahre alt war. Wir wohnten damals auf dem Land, in der Nähe eines Flusses, der mir als das Ende der Welt erschien. Und täglich lockte mich von jenseits des Wassers unwiderstehlich ein unzugängliches, also phantastisches Reich: das andere Ufer. Es unterschied sich fast gar nicht von unserem, aber mich dünkten die Blumen dort bunter, das Gras grüner, die Frucht an den Bäumen begehrenswerter. Ich war neugierig, hatte Fernweh, wollte hinüber.

Einen gab’s, der über diese Grenze gebot (er war für mich der mächtigste Mann der Welt): den Fährmann. Und eines Tages, nachdem er mich oft genug am Ufer hat sitzen sehen, sagte er zu mir: „Na komm schon, ich will dich übersetzen“. So kam meine erste Übersetzung zustande.

Darauf folgte die Zeit der Sagen und Geschichten. Und wieder war es eine vom Übersetzen, die mich besonders fesselte. Diesmal war es ein unbekannter Strom, er hieß Lethe, und ein fremder Fährmann, der hieß Charon, aber die Tatsache, daß er die Schatten der Toten über das dunkle Wasser des Vergessens hinüber befördern konnte – soviel hatte ich verstanden – erregte mich zutiefst.

Dazu lernte ich auch bald die große und die kleine Übersetzung kennen – als ich das erste Fahrrad bekam. Ich beneidete die Besitzer von doppelten, auswechselbaren Übersetzungen, die ihre Kraftentfaltung jeweils dem Terrain anpassen konnten. Und mir wurde bewußt, während mein Tretkurbellager beim Fahren bergauf knirschte und krächzte, daß wechselvolle Gelände auswechselbare Übersetzungsmöglichkeiten erfordern.

Dann kam allerdings eine Übersetzung, die ich weder wollte noch einsah, zu der es mich gar nicht trieb, sondern zu der ich getrieben wurde: die Übersetzung über den Don im Sommer 1942. Das war eine sinnlose Übersetzung, aber schicksalhaft und lehrreich. Sie endete in den Trümmern von Stalingrad. Für die meisten meinesgleichen in dem realen Jenseits. Und sie machte mir den Unsinn eines Übersetzens klar, das nichts ist als Vergewaltigung. Feindliche Elemente, und wenn sie noch so stark sind, lassen sich unmöglich mit Erfolg in eine fremde Landschaft übersetzen.

Und danach kamen lange Jahre, aus Stacheldraht geflochtene, mit Wachtürmen umstellte Jahre, und ich lernte außer der naiven Freude am Übersetzen, außer der schuldbewußten Übersetzung, die sträfliches Übertreten ist, noch ein drittes Übersetzen kennen, das Übertragen als Daseinsform, als Möglichkeit des Überlebens.

Und nun (Gewohnheit? Ananke?) habe ich selber, leidlich erwachsen, mir einen Nachen gebastelt, mich an einem Strom angesiedelt, der Welten voneinander trennt, und versuche, soviel in meinem Boot Platz hat, so gut ich es kann, hinüberzuretten, auszutauschen und zu vermitteln. (Der Obolus für mich steckt stumm im Munde der Fracht.)