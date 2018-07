Victor Rozov ist auch in Deutschland bekannt geworden: als Drehbuchautor des sowjetrussischen Films „Wenn die Kraniche ziehen“. Jetzt brachte Köln ein Fernsehspiel von Rozov „Auf der Suche nach dem Glück“. – Ein Fernsehspiel? Gibt es diese Gattung in der Sowjetunion überhaupt? Oder ist ein Manuskript von Rozov durch den deutschen Bearbeiter Peter Bahama fürs Fernsehen eingerichtet worden? Die Frage nach dem Original ist nicht unwichtig. Im Untertitel wurde behauptet, das sei „Moskau heute“.

Eine rüstige Witwe hält ihre zahlreiche Familie beisammen in einer überfüllten Wohnung. Ein munterer Halbwüchsiger spielt mit Goldfischen. Sein Bruder liebt der Nachbarin Töchterlein, während dessen Mama schwarze Geschäfte macht und dabei geschnappt wird. Eine Tochter bereitet sich aufs Lehrerinnenexamen vor. Der Älteste hat bereits promoviert und ist verheiratet, wohnt aber mit seiner Frau ebenfalls in der einen Wohnung. Durch diese Schwiegertochter, die Möbel zusammenkauft für eine eigene Wohnung, entsteht Unfrieden in der Familie, schließlich ein solenner Krach. Besuch aus der Provinz und Liebesgeplänkel beleben diese Sozialidylle.

Es handelt sich um eine realistische Milieustudie. Aber sie ist seltsam keimfrei. Weder Gesellschaftspathos noch Gesellschaftskritik. Als Triebfeder des Familienlebens wird die Liebe einer Mutter sichtbar, die aus ihren Kindern das machen möchte, was ihr selber zu werden verwehrt blieb. Kleinbürgerliche Familienideologie. Das soll „Moskau heute“ sein?

In dem Rahmen, der durch das Sendemanuskript gezogen war, hat Edward Rothe sauber Regie geführt. Eine Besetzung, die auf die vielgefragte Schauspielerprominenz verzichtete, ermöglichte es, das Fernsehspiel „live“ zu senden.

Doch die Freude des Zuschauers an behutsam entwickelten Schauspielerleistungen wurde getrübt durch die je länger desto spürbarere Substanzlosigkeit einer Handlung, die in „dramatischen Episoden“ keine schlüssigen, sondern sentimentale Argumente ausspielte. Schuld des Autors oder des Bearbeiters? J. J.