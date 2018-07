NÜRNBERG (Städtische Bühnen): Europäische Erstaufführung der musikalischen Tragödie „Der weite Weg“ von Kurt Weill. Regie: Karlheinz Streibing, Dirigent: Max Loy. Das letzte der in Amerika entstandenen Bühnenwerke Kurt Weills, „Lost in the stars“ (1949), behandelt nach einem Libretto von Maxwell Anderson den Romanstoff von Alan Paton „Denn sie sollen getröstet werden“ („Cry the beloved country“). Der Sohn des Negerpfarrers Stephen Kumalo erschient bei einem Raubüberfall in Johannesburg den Sohn eines weisen Farmers. In der Stunde der Hinrichtung versöhnen sich die Väter (der Bassist Leonard Wolovsky als Negerpfarrer und der Schauspieler Heinrich Cornway). Kurt Weills Musik zu dieser „Volksoper“ nach amerikanischem Geschmack erinnert nur in einer Nebenszene noch an den Sangstil, durch den Weill, der Komponist von Brechts „Dreigroschenoper“, in Deutschland berühmt geworden ist. Negro-Spirituals, Jazzelemente und Opernverismo mit Melodien von Puccini-Süße bezeichnen den amerikanischen Weg des 1950 in der Emigration gestorbenen Komponisten. Fünf Sänger, zwei Dutzend Schauspieler und zwei Doppelchöre mußten in Nürnberg aufgeboten werden. Rhythmische Reize der Musik und die Bühnenatmosphäre entschieden den eindeutigen Publikumserfolg der deutschen Premiere.

MÜNCHEN (Staatsschauspiel Residenztheater): „Becket oder Die Ehre Gottes“ von Jean Anouilh in einer Inszenierung, die der Pariser Uraufführung durch deren Regisseur Roland Piétri und seinen Bühnenbildner Jean-Denis Malcles nachgebildet worden war. Das schillernde Schauspiel ist auf deutschen Bühnen zu einem Rollenstück par excellence geworden. In München spielten Kurt Meisel den König und Thomas Holtzmann den Becket. Holtzmann, der seinen Ruhm als Mitglied des Berliner Barlog-Ensembles in München zunächst als Hamlet (in einer Inszenierung Kurt Meisels) nicht allgemein verständlich machen konnte, überzeugte als Thomas Becket mit der Undurchschaubarkeit, die er der Figur zu geben verstand.

MÜNCHEN (Theater am Gärtnerplatz): Neuinszenierung des „Evangelimann“ von Wilhelm Kinzl. Ein Werkzugeständnis des Intendanten Arno Assmann an Publikumswünsche. In der Titelpartie John Reynolds, Dirigent: Kurt Eichhorn, Regie: Herbert List, Ausstattung: Ekkehard Grübler. Die Kritik rechnet nach zwanzigjähriger Spielpause aufs neue mit dem „Evangelimann“ ab. Karl Schumann nennt die vermeintliche Volksoper der Jahrhundertwende einen „veritablen Gartenzwerg im musikalischen Hausgärtlein“,

HEIDELBERG (Städtische Bühne): Uraufführung der Ballettoper „La Buffonata“ von Tancred Dorst, Musik von Wilhelm Killmayer. Das Libretto behandelt in zehn Bildern mit Typenfiguren der Commedia dell’arte die sieben Laster der Frauen, die als „Ballet chanté“ von Tonzsolisten dargestellt werden; dazu ein Sängerquintett, Chor und Orchester mit Schlagwerk. Der 34jährige Orff-Schüler Killmayer, der die von Hans Neugebauer komödiantisch inszenierte, von Frank Schultes lustig ausgestattete Uraufführung selber dirigierte, hatte einen durchschlagenden Erfolg zu verzeichnen. Killmayers kompositorische Entwicklung, die schon bei der konzertanten Aufführung der „Buffonata“ in einer Stuttgarter „Woche der leichten Musik“ aufhorchen ließ, wird in einem größeren Rahmen noch während der laufenden Spielzeit zu überprüfen sein, wenn die Münchner Staatsoper zusammen mit einer eigenen Einstudierung der „Buffonafa“ Killmayers Ballettoper „La Tragedia di Orfeo“ uraufführt.

DÜSSELDORF (Deutsche Oper am Rhein): „Der Revisor“, Oper nach Gogol von Werner Egk. Der Komponist dirigierte die Premiere einer Inszenierung Werner Düggelins (Ausstattung Dominik Hartmann). Den falschen Revisor sang Kurt Wehofschitz. Fritz Ollendorf war (wie bei der Uraufführung in Schwetzingen) der Stadthauptmann, Ingeborg Lasser und Gabrielle Treskow seine Frau und Tochter, Helmut Fehn der Diener Ossip. „Eine reine Freude, diese ganze Inszenierung.“ Jac