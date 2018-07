Der Pädagoge Fritz Stippel kann sich nicht mehr erinnern

München

Der Skandal war perfekt, als das Landgericht München I letzte Woche die Klage des Münchner Professors Dr. Fritz Stippel gegen Professor Dr. Heinrich Döpp-Vorwald in Münster/Westfalen „in vollem Umfang“ abwies.

Professor Stippel, Ordinarius an der Pädagogischen Hochschule München-Pasing, genießt in Bayern Ansehen: Er ist Leiter der Berufswissenschaftlichen Abteilung der ungemein einflußreichen „Katholischen Erziehergemeinschaft“ und ist bei den jahrelangen und zum Teil sehr heftigen Kämpfen um das bayerische Lehrerbildungsgesetz als Hauptgutachter der CSU hervorgetreten. Sein Ruf als Pädagoge beruht nicht zuletzt auf seinem Buch ‚,Zerstörung der Person – kritische Studie zur nationalsozialistischen Pädagogik“.

Ein erster Versuch

In diesem Werk befaßt sich Stippel mit der Erziehungsphilosophie eines Ernst Kriech der zwischen 1933 und 1936 einige Arbeiten veröffentlichte, über die Näheres zu berichten nicht lohnt. „Es ist“, so schrieb Stippel in seinem Buch, „bis heute in Deutschland, soviel dem Verfasser bekannt ist, von wissenschaftlicher Seite noch nicht der Versuch unternommen worden, die die nationalsozialistische Erziehungspraxis tragende Erziehungstheorie, welche in den Schriften Kriecks ihre deutlichste Ausgestaltung erfahren hat, einer sachlichen Kritik zu unterstellen und ihre immanente Problematik aufzudecken. Die folgenden Ausführungen sollen ein erster Versuch in dieser Richtung sein.“

Am 2. Januar 1960 schickte Professor Döpp-Vorwald seinem Kollegen Stippel einen Brief, in dem er darauf hinwies, daß er, Döpp-Vorwald, sich bereits 1941 in einem Buch mit Kriecks Lehren auseinandergesetzt hatte. Darüber hinaus, schrieb der Professor aus Münster, falle ihm „die weitgehende Übereinstimmung Ihres ganzen Ansatzes, Ihres Gedankenganges, Ihrer Zitierungen und Ihrer Diktion bis in die Einzelheiten hinein“ mit seiner eigenen Publikation auf; Stippel habe sich aber auch nicht einmal in einer Fußnote auf ihn bezogen.