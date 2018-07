Von Walther Killy

Man trägt zur Zeit Universitätskritik. Manchen steht sie – die in vieler Hinsicht sehr nötig ist – wohl an, andern gelingt sie weniger. Auch in angesehenen Blättern findet man zuteilen die erstaunlichsten Vereinfachungen, so, als ob das die ganze westliche Welt beschäftigende Hochschulproblem eine speziell deutsche Frage und hier wieder vor allem auf den Unverstand der Professoren zurückzuführen sei. Ein negatives Standesbewußtsein nimmt gerade an diesem Berufsstand Anstoß, dessen Titulatur zugleich überaus begehrenswert erscheint.

Wir sind Zeugen des soziologisch interessanten Vorgangs einer Mythologiebildung, welche – wie bei jeder Sage – einen schwer faßbaren realen Kern zu einem Gesamtbild totalen Anspruchs erweitert. Die Sage ist in ihrer Simplizität leicht zusammenzufassen: das Verlangen der Ordinarien nach Kolleggeldern blockiert jede Universitätsreform; die Macht dieses Personenkreises hält den Nachwuchs nieder, diskriminiert die Frauen, nutzt die Arbeit der Schüler aus und sucht in einer neuen Zeit mittelalterliche Zustände zu verewigen. Diese sehr farbenfrohe Karikatur ersetzt in steigendem Maße den ruhigen Blick auf die Realität. Nuancen kennt man kaum mehr, und Korrekturen kommen wenige von den beinahe selbstmörderisch schweigsamen Hochschulen, die doch in oft hindernisreicher Selbstbesinnung das meiste kritische Material lange vor dessen Popularisierung selbst zutage gefördert haben. Die Konsequenzen dieser öffentlichen Mythologiebildung werden von ihren Protagonisten sowenig bemerkt wie die Irrealität der pauschalen Urteile, deren Ursachen eine Untersuchung wert wären.

Die Konsequenzen sind fatal für das gesamte Bildungswesen, denn sie arbeiten dem deutschen Hang zum Bildungspartikularismus in die Hand. Die Ursachen hängen unmittelbar damit zusammen. Hinter allen Vorwürfen steht zumeist der unformulierte, oft unbewußte Vorwurf der Exklusivität vor allem der Fakultäten. Diese, manchmal schwerfällig und manchmal gar zänkisch, versuchen schlecht und recht in einem Zeitalter, das zugleich Fortschritt und Gleichmacherei möchte, wenigstens gewisse Qualitätsansprüche dort noch durchzusetzen, wo allein die Qualität zählt und die Quantität kein Allheilmittel ist: in der geistigen Tätigkeit. Ihr Anspruch mag ein frommer Wunsch sein, aber es ist ein notwendiger, und er kollidiert unglücklicherweise mit zwei Hauptrichtungen der deutschen Gegenwart: Man möchte möglichst schnell und möglichst mühelos möglichst sichtbare Effekte erzielen – eine Tendenz, die jeder Bildungsanstalt die Grundlagen entzieht; und wir möchten Musterknaben in Demokratie sein, nachdem wir mit anderen Primusbestrebungen Schiffbruch erlitten haben.

Speziell der deutsche „Musterdemokrat“ aber empfindet (im Unterschied zu seinen selbstsicheren Kollegen im Westen) Unbehagen gegenüber Gremien, die, sich weitgehend selbst verwaltend, den Anspruch darstellen, in eigener Sache eigens sachkundig zu sein. Ihm mißfällt das Ausleseprinzip einer sich selbst ergänzenden Körperschaft, denn er hat nur mittelbaren Einfluß darauf, und er treibt seinen problematischen Demokratiebegriff so weit, daß Deutschland leider das einzige große westliche Land ist, welches es sich leistet, keine Anstalten für die wirklich Begabten (das Wort Elite ist anrüchig) zu unterhalten. Aber nicht das ist das Schlimmste. Schlimmer ist die Tatsache, daß die Universitäten durch jene ideologische Kritik und eigenes Verschulden immer mehr isoliert werden von den anderen Bildungsanstalten, die doch ohne sie und ohne welche sie selbst nicht leben können. Die Schule ist angewiesen auf die Qualität der von der Universität kommenden Lehrer; die Universität muß, um als Ausbildungsstätte arbeitsfähig zu sein, die Gewißheit haben, wirklich und nicht nur nach dem Schein des Reifezeugnisses hinlänglich vorgebildete Abiturienten zu erhalten. Dieser Zirkel ist so evident wie der Anspruch, den die ganze Gesellschaft auf die Qualität ihres Bildungswesens insgesamt hat.

In Deutschland hingegen drohen wir jetzt so weit zu gelangen, daß den Universitäten öffentlich das Recht bestritten wird, Forderungen an die Oberschule zu stellen; sie hat die auf den Reifezeugnissen bescheinigten, oft echten, oft auch unechten Leistungen hinzunehmen. Wir scheinen weiter dahin gelangt zu sein, daß die Proteste von mehr als einem Dutzend immerhin sehr betroffener Fakultäten gegen eine anfangs hoffnungsvolle, nun durch Übereilung die Hoffnungen zerstörende Schulreform still ad acta gelegt werden können. Später, wenn man vor den Scherben steht, wird man sagen, die Hochschulen hätten sich in eigener Sache besser rühren sollen. Das Bildungswesen eines großen Landes soll also mit vielem Aufwand gekräftigt werden, indem man es zersplittert. Zu dem harmlosen geographischen Partikularismus kommt der gefährliche sachliche, der Hochschule und Schule bürokratisch-ideologisch trennt, allerdings selten versäumt, den Universitäten ihr Eigenwesen vorzuwerfen.

Schreibt man solche Sätze nieder, so gilt man als reaktionär, auch wenn das Gegenteil zutrifft. Es ist das bequemste Argument gegen den Hinweis, daß wir jetzt musterknabenhaft alles nachzuholen suchen, was die Amerikaner seit dem Sputnik – die Gefahren sowohl der falschen Gleichmacherei als des Vorrangs der verabsolutierten Pädagogik vor der Sachkunde erkennend – wieder abschaffen möchten: jetzt setzen wir die Bildungspläne an die Stelle der Bildung.

Universitätskritik ist notwendig. Die Hochschule kann nicht bestehen, wenn ihr Ort im Gemeinwesen nicht ebenso überprüft wird wie die Weise, in der sie ihre Aufgaben erfüllt. Aber sie kann auch nicht bestehen, wenn sie durch eine isolierende Kritik zu Unrecht aus dem Gesamtverband des Bildungswesens herausgelöst und ihre S:imme dort übergangen wird, wo sie berücksichtigt werden müßte: in den benachbarten Bereichen Das setzt allerdings ruhigen Sachverstand voraus, und in einer neuen Lage helfen auch keine pauschalen Mythologien. Bis sie wieder gestiftet sind, können wir unsere Konkurrenzfähigkeit endgültig verloren haben.