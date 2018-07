Inhalt Seite 1 — Wenn der Aktienhandel schwierig wird... Seite 2 Auf einer Seite lesen

In unserem letzten Gespräch, meine verehrten Leser, hatte ich versucht, Ihnen einige Fachausdrücke der Börse zu erläutern. Damit soll heute fortgefahren werden. Inzwischen waren einige Leser so freundlich, unser Thema durch Zwischenfragen aufzulockern, die ich nicht gesondert, sondern im Rahmen unserer heutigen Unterhaltung beantworten möchte. Es sind nicht uninteressante Fragen.

Zunächst also zurück zu unserem Gespräch der Vorwoche. Ich versuchte Ihnen zu erklären, auf welche Weise die Aktienkurse Zustandekommen. Dabei sagte ich Ihnen, daß hier – wie auf jedem Markt – Angebot und Nachfrage den Preis bestimmen. Käufer und Verkäufer müssen sich folglich einigen. Wenn nicht, kann nichts gehandelt werden. Läßt sich keine Übereinst immung erzielen, dann wird – um bei dem Beispiel der letzten Woche zu bleiben – Mannesmann möglicherweise mit 290 G(eld) = Nachfrage und 295 B(rief) = Angebot notiert. Das heißt, es bestand Nachfrage zum Kurs von 290 vH und Angebot zu 295 vH, aber beide Parteien waren nicht bereit, Konzessionen zu machen. Wenn die Banken nicht durch limitierte Aufträge gebunden sind (also der Kunde nicht vorgeschrieben hat: Verkaufen nur zu 295 vH und höher oder kaufen nur zu 290 und niedriger), dann wird versucht, ein Kompromiß zu schließen. In der Regel kommt man sich dann bis zur Mitte entgegen.

Jetzt nehmen wir aber einmal an, daß drei Käufer je nom. 3000,– DM Mannesmann-Aktien zum Kurs von 295 vH kaufen wollen, aber zu diesem Kurs nur nom. 3000,– DM angeboten werden, dann ergibt sich die Frage: Welcher der drei Kaufinteressenten soll nun die im Markt befindlichen Mannesmann-Aktien erhalten?. In einem solchen Fall teilt man, und zwar jeder Käufer erhält statt der gewünschten nom. 3000,– DM nur nom. 1000,– DM zugeteilt. Die Börse spricht dann von Repartierungen. Im Kurszettel wird dann Mannesmann mit 295 rep. (repartiert) G notiert. D. h., die Nachfrage konnte bei 295 vH nicht voll befriedigt werden.

Umgekehrt: Es sind drei Verkäufer, die je nom. 3000,– DM Mannesmann-Aktien zum Kurs von 295 vH verkaufen wollen. Kaufaufträge liegen aber nur über nom. 3000,– DM vor. Dann wird jedem der drei Verkäufer nom. 1000,– DM abgenommen. Kursnotiz: 295 rep. B (bei 295 vH sind also noch Mannesmann-Aktien erhältlich). Nun ist natürlich nicht gesagt, daß am nächsten Börsentag der Handel wieder auf der Basis von 295 vH beginnen muß. Es ist durchaus denkbar, daß einer der Verkäufer (oder ein neuer) seinen Preis ermäßigt, weil er dringend Geld braucht. Es ist ihm dann unbenommen, seine Forderung auf 290 vH und noch weiter zu ermäßigen, womit dann die Verkäufer, die auf 295 vH beharren, vorerst keine Aussicht haben, von ihren Aktien loszukommen.

Schlimm wird es für den Verkäufer, wenn die Börse merkt, daß er unter Verkaufsdruck steht. Dann „halten die Käufer ihre Taschen zu“ und zeigen sich erst zu Kursen interessiert, die sehr, sehr niedrig sind. Auch das ist ein natürlicher Marktvorgang, der sich beliebig oft ins tägliche Leben übertragen läßt. Wer unter Druck irgend etwas verkaufen muß, wird nur selten Höchstpreise erzielen. Deshalb eine alte Börsenregel: Wer Aktien verkaufen will, soll das tun, solange, die Kurse steigen. Selbst auf die Gefahr hin, nicht den Höchstkurs zu erreichen. Wer in der Flaute abstoßen will, wird sich wundern, wie schnell dann die Kurse sinken.

Nun noch zu einem anderen Kapitel: Vor- und Nachbörse. In den Börsenberichten finden sich oftmals Sätze wie: Im nachbörslichen Verkehr setzte sich die feste Tendenz fort. Wie ist das zu verstehen? Der sogenannte Berufshandel oder die Börsenkurse handeln nicht nur in der offiziellen Börsenzeit, sondern auch davor und danach. Selbst an börsenfreien Tagen, so an Sonnabenden, werden Aktien ge- und verkauft. Natürlich sind die hier getätigten Umsätze nicht „offiziell“; sie haben keinen Anspruch darauf, in den Börsenkunszetteln zu erscheinen. Die Banken führen keine Kundenaufträge im vor- und nachbörslichen Verkehr aus, es sei denn, der Kunde wünscht es oder ist damit einverstanden.

Sie können nun fragen: Warum dieser außerbörsliche Wertpapierhandel? Er geht vorwiegend auf spekulative Erwägungen zurück. Nehmen wir an, ein Bankier ist der Ansicht, daß das Papier X während der nächsten Börsenzeit steigen wird, so wird er versuchen, schon vorher möglichst große Beträge zu noch billigen Kursen aufzukaufen. Vielleicht ist ihm oder einen seiner Kunden eine Nachricht vorzeitig zugänglich gewesen, auf Grund der die Aussicht auf einer Kursanstieg besteht. Er will keine Zeit mehr verlieren, denn er muß ja fürchten, daß auch anderen die Nachricht zur Kenntnis kommt, und beginnt den Markt vorbörslich leerzufegen.