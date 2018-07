Inhalt Seite 1 — Wie werde ich weniger? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Otto F. Beer

Mehr sein als scheinen, die Maxime der Lateinstunde von einst, die uns seither von der Gloriole humanistischer Bildung erhellt erscheint – diese Devise hat im Zeitalter der Prosperität einen neuen Sinn erhalten. Der Mensch, unserer Zeit scheint eifrig bemüht, seine Leiblichkeit zu reduzieren oder, schlichter gesagt, sein Gewicht zu verringern.

Die Bemühungen, die darauf, abzielen, haben bereits eine Literatur auf den Plan gerufen, die an Umfang (und ganz gewiß an Absatz) bald die Romanliteratur überholt haben wird. Ihr Erfolg darf also niemanden überraschen. Schön weiß man von Lesern zu berichten, die durch die bloße Lektüre dieses oder jenes Abmagerungsbuches ein bis zwei Kilo eingebüßt haben. Doch wirkliche Kenner dieser Art von Diätliteratur warnen vor allzu rapiden Ergebnissen. Sie lesen zwischendurch immer wieder einmal ein Kochbuch; bei dessen Lektüre sie wieder ein wenig zunehmen, eine Verschnaufpause, die dem geschwächten Organismus sehr zustatten kommt.

Wir, die wir weniger werden; wollen, haben, gelernt, mit Kalorien zu jonglieren und Vitamine bei. ihren Spitznamen zu nennen. Joghurt, Metrocal und Heilfasten sind Begriffe geworden, die jede gebildete Konversation zieren. Wer einigermaßen mitreden will, muß sich auf die Lehre des Appetitzügelns verstehen, muß wissen, wie man seinen Magen täuscht, ihn mit Agar, jener quellenden, gehaltlosen Masse anfüllt, ohne ihm jene Kalorien zuzuführen, die er unvernünftigerweise so gerne haben mochte. Wohlhabende Leute flüstern einander die Adressen von Sanatorien zu, in denen man für unglaublich viel Geld unglaublich wenig zu essen bekommt, ja; bei längerem Aufenthalt überhaupt nur mehr von der Landschaft lebt. Wer sich den Luxus einer derart spartanischen Lebensweise nicht erlauben kann, kennt immerhin eine Menge, einfacher Hausmittel.

Gelernte Hypochonder rauschen ihre Erfahrungen aus. Wir hören von Menschen, die zum Frühstück die Schale einer frischen Orange verzehren und zu Mittag ein Glas Spinatwasser trinken, zweimal wöchentlich angereichert durch die Schalen von zwei weichgekochten Eiern. Derart vitamingeschwängert, geht man leichten Magens durchs Leben. Das Hungergefühl schwindet in den ersten fünf bis sechs Monaten. Vor dem Schlafengehen genieße man noch ein Glas entrahmtes Mineralwasser. Es empfiehlt sich, während der Nacht die Küche abzusperren und die Schlüssel in einem Banksafe zu deponieren. Am nächsten Morgen. steigt man frohgemut auf die Waage und stellt fest, daß man ein halbes Kilo zugenommen hat.

Daß es Waagen gibt, ist überhaupt das Kritische am ganzen Prozeß des Abnehmens. Von nichts nimmt man so sehr zu wie vom Wiegen. Man kann dergleichen in jedem einschlägigen Fachbuch nachlesen: /Professor Ironbeard von der Universität Greywinkle hat, basierend auf einer Versuchsreihe, die van der Universität New Posemokle durchgeführt wurde, seine Versuchspersonen in zwei Gruppen geteilt.

Gruppe A erhielt normale, wenn auch amerikanische Kost und wurde sechs Wochen von jeder Waage ferngehalten. Ergebnis: ein, Gewichtsverlust von 1–3 Kilo im Durchschnitt. Gruppe B wurde bei strenger Fastendiät jeden Tag gewogen, wobei sich Zunahmen von rund 300 Gramm zeigten.