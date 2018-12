Einer meiner Agenten – ein bescheidener, freundlicher Junggeselle, sehr tüchtig – gewann auf einem von russischen Flüchtlingen veranstalteten Wohltätigkeitsball eine Vergnügungsreise. Es war im Jahre 1936 oder 1937. Der Berliner Sommer stand in vollen Fluten (es war die zweite Woche kalten und feuchten Wetters und ein Jammer zu sehen, was alles umsonst grün geworden war, und nur die Spatzen blieben guter Laune); er hatte keine Lust, irgendwohin zu gehen, aber als er versuchte, im Büro für Vergnügungsreisen seine Fahrkarte, zu verkaufen, sagte man ihm, daß es dazu einer besonderen Genehmigung des Verkehrministeriums bedürfe; als er es dort versuchte, stellte sich heraus, daß er zuvor bei einem Notariat einen komplizierten vorgedruckten Antrag einreichen müsse; und außerdem habe er sich bei der Polizei eine „Aufenthaltsbescheinigung für die Sommermonate“ zu beschaffen.

Also seufzte er ein wenig und beschloß, zu reisen. Er lieh sich von Freunden eine Aluminiumflasche, ließ seine Schuhe besohlen, kaufte einen Gürtel und ein modisches Flanellhemd – eines jener feigen Biester, die schon in der ersten Wäsche zusammenschrumpfen. Übrigens war es zu groß für diesen liebenswerten kleinen Mann mit dem immer sorgfältig geschnittenen Haar und den klugen und gütigen Augen. Ich kann mich im Augenblick nicht an seinen Namen erinnern; ich glaube, er hieß Wassili Iwanowitsch.

Er schlief schlecht in der Nacht vor der Abreise. Und warum? Weil er ungewöhnlich früh aufstehen mußte und daher das feine, zerbrechliche Gesicht der Uhr, die auf dem Nachttisch tickte, mit in seine Träume nahm; hauptsächlich aber, weil er ausgerechnet in dieser Nacht und ohne jeden Grund anfing, sich einzubilden, daß diese Reise, die ihm von einem weiblichen Fatum in tief ausgeschnittener Robe gewaltsam aufgedrängt worden war, diese Reise, die er so widerstrebend angenommen hatte, ihm ein wunderbares bebendes Glücksgefühl bescheren würde. Dieses Glücksgefühl würde etwas mit seiner Kindheit zu tun haben und mit der Erregung, in die ihn russische Lyrik versetzte, und mit einem Abendhimmel, wie er ihn einmal im Traum gesehen hätte, und mit jener Dame, der Frau eines anderen Mannes, die er sieben Jahre hindurch hoffnungslos geliebt hatte – aber es würde erfüllter und gewichtiger sein als alles andere. Und außerdem hatte er das Gefühl, daß das wirklich lebenswerte Leben auf etwas oder jemanden gerichtet sein müsse.

Der Morgen war trübe, aber dampfend warm und schwül, mit einem inneren Licht, und es war vergnüglich, in einer Straßenbahn zum entfernten. Bahnhof zu rattern, der zum Treffpunkt bestimmt war: es sollten – leider – mehrere Personen an dieser Reise teilnehmen. Wer würden sie sein, diese schläfrigen Geschöpfe, so schläfrig wie uns alle noch unbekannten Wesen zu sein scheinen? Am Schalter Nr. 6, um 7 Uhr früh, wie in der Anweisung angegeben, die an die Fahrkarte geheftet war, sah er sie (sie warteten schon; es war ihm gelungen, ungefähr drei Minuten zu spät zu kommen).

Ein hoch aufgeschossener blonder junger Mann in Tirolertracht fiel sogleich auf. Er war rotverbrannt wie ein Hahnenkamm, hatte ziegelrote Knie mit goldenen Härchen darauf, und seine Nase sah aus wie lackiert. Er war der Führer, den das Reisebüro mitgeschickt hatte, und sobald der Neuankömmling die Gruppe erreicht hatte (die aus vier Damen und ebenso vielen Herren bestand), führte er alle an einen Zug, der hinter anderen Zügen verborgen stand, trug dabei seinen monströsen Rucksack mit erschreckender Leichtigkeit und stampfte mit seinen Nagelschuhen fest auf.

In einem leeren Wagen, eindeutig dritter Klasse, fand jeder Platz, und Wassili Iwanowitsch, der sich abseits gesetzt und einen Pfefferminzbonbon in den Mund gesteckt hatte, öffnete einen kleinen Band Tjutschew, den er schon lange wieder einmal lesen wollte; aber er wurde ersucht, das Buch zur Seite zu legen und sich der Gruppe anzuschließen. Ein älterer, bebrillter Postsekretär, dessen Schädel, Kinn und Oberlippe stachelig blau waren, als hätte er speziell für diese Reise einen außerordentlich üppigen und harten Bartwuchs abrasiert, verkündete sofort, daß er in Rußland gewesen sei und etwas Russisch könne – zum Beispiel pazelui – und begann in Erinnerungen an irgendwelche Techtelmechtel in Zärizyn so mit den Augen zu zwinkern, daß seine beleibte Frau in der Luft mit dem Handrücken eine Ohrfeige beschrieb. Die Gesellschaft begann laut zu werden. Vier Angestellte der gleichen Baufirma warfen einander plumpe Scherze zu: ein Mann mittleren Alters, Schultz; ein junger Mann, auch Schultz, und zwei zappelige Frauen mit großem Mund und großem Hinterteil. Die rothaarige, ziemlich burleske Witwe im Sportrock kannte Rußland auch ein wenig (den Strand von Riga). Dann war da noch ein brünetter junger Mann namens Schramm mit glanzlosen Augen und einer vagen, samtweichen Niedertracht in Wesen und Manieren, der ständig die Unterhaltung auf diesen oder jenen Vorzug der Reise lenkte und das erste Signal zu entzücktem Lob gab; er war, wie sich später herausstellte, ein vom Büro für Vergnügungsreisen mitgeschickter Stimmungsmacher.

Die Lokomotive eilte mit fuchtelnden Ellenbogen durch einen Kiefernwald, dann – gelassener – zwischen Feldern hindurch. Während er vorläufig die ganze Absurdität und Schrecklichkeit der Situation nur dunkel ahnte und sich vielleicht einzureden versuchte, daß dies alles doch sehr nett sei, brachte Wassili Iwanowitsch es fertig, die schnell dahinfliegenden Gaben der Straße zu genießen. – Und wahrhaftig, wie verlockend doch alles ist, welchen Charme die Welt gewinnt, wenn sie aufgezogen wird und sich dann wie ein Karussell bewegt! Die Sonne kroch auf eine Ecke des Fensters zu und Sonne sich plötzlich über die gelbe Bank. Der stark zusammengedrückte Schatten des Wagens raste wie verrückt an der grasbewachsenen Böschung entlang, wo Blumen zu Farbstreifen verschmolzen. Ein Bahnübergang: ein Radfahrer wartete, ein Fuß ruhte auf dem Boden. Bäume tauchten auf, einzeln und in Gruppen, drehten sich kühl und höflich, trugen die neuesten Moden. Die blaue Leuchte eines Hohlweges. Eine Liebeserinnerung, als Wiese verkleidet. Wuschelige Wolken – Windspiele des Himmels.