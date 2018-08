Der Amerikaner Elmer Rice ist in Deutschland als Bühnenautor bekannt. Von der surrealistischen Technik und dem Pessimismus seiner „Rechenmaschine“ verrät „Die große Reise“, die ein Fernsehspiel sein soll, allerdings nichts.

Es beginnt sehr filmisch. Eine amerikanische Lehrerin erzählt ihren Schülern, daß sie nach Europa fahren, eine Bildungsreise machen werde. Dann Ozeandampfer, Paris, Chartres, Schweiz und Rom. Auf dem Schiff hat sich die lebensfrohe Lehrerin einen Landsmann angelacht, der Bankier ist. Man erfährt, daß sie durch Erbschaft reich geworden, aber unerfahren in der Verwaltung von Kapital ist. Der Bankier nimmt zwar das Herz der Lehrerin und würde sie nach gemeinsamen Pariser Tagen am liebsten heiraten, aber ihr Geld, das will er nicht, obwohl es ihn retten könnte. Es ist nämlich genau die Summe, die er aus seiner Bank veruntreut hat und nicht ersetzen kann, weshalb er sich auf der Flucht nach Europa befindet.

Nachher wird aus dem Film so etwas wie Kammerspiel mit intimem Dialog. Der Freund und die geschiedene Frau des Defraudanten tauchen in Rom auf. Die Lehrerin entsagt und rettet den Geliebten gegen dessen Willen doch mit einem Scheck über ihr ganzes Vermögen.

Diese Liebesgeschichte mit einem veritablen Opfer bildet einen Spielanlaß für Schauspieler, vor allem für Agnes Fink, die Lehrerin. Sie auf großer Reise zu sehen, heiter und ernst, ausgelassen und verantwortungsbewußt, das lohnte die Sendung.

William Dieterle hat das Spiel inszeniert. Die Schauspielerleistungen zeugten für seine Regie. Außerdem hatte Dieterle bedeutende Filmerfahrung zu investieren. Doch szenisch mußte er offensichtlich schwindeln. Man merkte den Außenaufnahmen an, wo sie gemacht worden waren, und empfand auch die Einblendung von Archivmaterial als Stückwerk. J.J.