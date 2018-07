Normalerweise wird die Börsentendenz vor großen Festen (viele Tage ohne Börse) durch eine spürbare Zurückhaltung gekennzeichnet. Auch in diesem Jahr hatten sich die meisten Börsianer auf ruhige Tage vor dem Pfingstfest eingestellt. Doch es kam anders. Der nahezu wolkenlose Börsenhimmel hatte sowohl bei den in- als auch bei den ausländischen Anlegern eine Verstärkung der Kaufbereitschaft bewirkt, die letztlich zu steigenden Kursen führen mußte. Natürlich handelt es sich bei den Auslandskäufen sehr wesentlich um die Unterbringung von Fluchtkapital. Aber es würde nicht in die Bundesrepublik kommen, wenn man nicht der Meinung wäre, daß in den deutschen Aktienkursen noch eine solide Kursreserve steckt. Das Ausland beurteilt die konjunkturelle Entwicklung bei uns positiv, es weiß, daß es in der D-Mark gut aufgehoben ist (denn eine Abwertung braucht nun wirklich nicht befürchtet zu werden), außerdem wird das Kursniveau als zurückgeblieben angesehen, wenn man es mit der Entwicklung vergleicht, welche die Kurse der französischen, englischen, holländischen, italienischen und amerikanischen Aktien seit Jahresbeginn genommen haben.

Da sich das Auslandsinteresse immer nur auf wenige deutsche Papiere erstreckt (vornehmlich auf die IG-Farben-Nachfolger und Siemens), kam es innerhalb des deutschen Aktienmarktes zu Kursdifferenzen, die schwerlich zu rechtfertigen waren. Es lag deshalb für den Berufshandel auf der Hand, bei den vom Ausland bevorzugten Papieren Gewinnmitnahmen vorzunehmen. Das Geld wurde jedoch sofort wieder eingesetzt, aber natürlich in anderen Marktbereichen. Auf diese Weise kam eine allgemeine Kursanhebung zustande. Die steigenden Kurse lockten schließlich auch das Publikum an, das – im Besitz beträchtlicher Dividendenausschüttungen – seine Wertpapierbestände anreicherte.

Zum erstenmal sichtbar auch für die kleinen Anleger wurde das große Interesse, das in einigen Kreisen an den verfemten Montanaktien besteht. Schon seit langem haben die Investment-Gesellschaften Eisen- und Stahlaktien aus Renditegründen erworben. Sie waren aber vorsichtig – und taten dies nur, solange sie „billig“ an die Papiere herankamen. Wurde das Material knapp, d. h. mußten höhere Kurse bewilligt werden, so hielt man sich zurück. Vor Pfingsten hatte man es jedoch eiliger. Kurssteigerungen von 10 und mehr Punkten (für Montanaktien geradezu sensationell) wurden, ohne mit der Wimper zu zucken, hingenommen. Eingesetzt wurden nicht nur vorhandene liquide Mittel, zum Teil sind auch festverzinsliche Papiere verkauft worden, um Eisen- und Stahlpapiere erwerben zu können. Es finden also Umschichtungen statt, aus denen man erkennen kann, daß die Fonds nicht mehr mit einer nennenswerten Senkung des Zinsniveaus rechnen. Jedenfalls sehen sie die Kurschancen bei den Montanen jetzt als größer an als bei den festverzinslichen Papieren.

Werbeträger für die Börsen war zweifellos die VW-Aktie, die vorübergehend vor den Feiertagen die 1000-Prozent-Grenze streifte. In keiner Zeit wurden die Kurslisten der Aktienmärkte so eifrig studiert wie in den vergangenen Wochen. Der VW-Kurs ist zum Familiengespräch geworden. Je höher der Kurs steigt, desto geringer wird das Angebot. Wer heute die ihm zugeteilten zwei VW-Aktien veräußert, muß den Kursgewinn versteuern. Daran hat niemand Interesse. Vielfach wurden deshalb etwaige Verkaufsgedanken bis zum Herbst zurückgestellt, wenn die 6-Monats-Frist abgelaufen ist (siehe „Der Leser fragt...“ auf dieser Seite). Aber kommt es dann zu kursdrückenden Abgaben? Das scheint noch keineswegs festzustehen. Der Berufshandel hatte damit gerechnet, daß unmittelbar nach Verkündung des Karlsruher Urteils, das die bevorzugte Zuteilung an die VW-Belegschaftsmitglieder für rechtmäßig erklärte, von selten der VW-Belegschaft Aktien verkauft werden würden. Es kam sogar in Erwartung dieser Abgaben zu Leerverjcäufen (d. h. es wurden VW-Aktien verkauft, die man gar nicht besaß, in der Hoffnung, sie in kurzer Zeit billiger wieder kaufen zu können). Bislang ist diese Rechnung nicht aufgegangen. Aber nicht nur bei den VW-Aktien ist die Spekulation gefährlich. Auch bei Daimler ist Vorsicht am Platze. Hier schwankte der Kurs in den Tagen vor dem Fest um mehrere hundert Punkte. Es geht immer noch um die Frage, ob Daimler das Kapital erhöhen wird (vielleicht sogar durch weitere Berichtigungsaktien) oder ob man nur mit einem „normalen“ Abschluß für 1960 rechnen kann. Kurt Wendt