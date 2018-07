Im Jahr 1960 hat die Landesbank für Westfalen Girozentrale, Münster/Westf., ihre Geschäfte wieder ausweiten können. Die Bilanzsumme erhöhte sich um 462,5 (im Vorjahr 261,6) Mill. DM auf 3,98 Mrd. DM. Diese Steigerung um 13,2 vH war sowohl durch eine im Verhältnis zur Kapitalmarktsituation beachtliche Erhöhung des langfristigen als auch durch eine starke Ausweitung des kurzfristigen Geschäfts bedingt.

Die seit dem Ende des Vorjahres schwierigen Verhältnisse am Kapitalmarkt hielten auch während des größten Teils des Berichtsjahres an. Erst seit dem Herbst des Jahres war eine starke Belebung des Pfandbriefabsatzes festzustellen, so daß es der Bank noch gelang, ein zufriedenstellendes Gesamtergebnis zu erzielen. Verkauft wurden 83,9 Mill. DM (i. V. 137 Mill. DM) Pfandbriefe und 27,2 Mill. DM (i. V. 116,6 Mill. DM) Kommunalobligationen. Erwähnenswert ist, daß der ’Absatz an die Privatkundschaft eine erfreuliche Entwicklung nahm. Während der Direktabsatz im Vorjahr bei 2,43 vH lag, stieg er im Berichtsjahr auf rd. 10 vH des Gesamtabsatzes. Der gesamte Umlauf an Pfandbriefen und Kommunalobligationen stellte sich zum 31. Dezember 1960 auf 1,12 Mrd. DM, gegenüber 1,02 Mrd. DM im Vorjahr. Getilgt wurden 9,6 Mill. DM.

Im Aktivgeschäft hatten die langfristigen Ausleihungen unter Berücksichtigung von Tilgungen einen Bilanzzuwachs von 136,5 Mill. DM oder 7,4 vH zu verzeichnen. Die Auszahlungen im Berichtsjahr beliefen sich auf insgesamt 223 Mill. DM. Der Schwerpunkt der Beleihungen lag nach wie vor auf Bauvorhaben, namentlich im Wohnungsbau. Im übrigen wurden Darlehen für zahlreiche im öffentlichen Interesse liegende Zwecke wie die Kanalisation, die Wasserversorgung sowie Verkehrs- und Versorgungsbetriebe gewährt.

Die bei der Bank insgesamt unterhaltenen Einlagen stiegen um 259 Mill. DM auf 1,34 Mrd. DM. Der Zuwachs ist fast ausschließlich auf die Erhöhung der Termineinlagen zurückzuführen. Einen wesentlichen Anteil hieran hatten die Sparkassen, die einen Teil ihres Einlagenzuwachses zur Verstärkung ihrer Liquiditätsmittel bei der Bank verwandten. Im kurz- und mittelfristigen Kreditgeschäft war die Kreditnachfrage lebhaft. Eingeräumte Kreditlinien wurden von der Kundschaft in stärkerem. Maße ausgenutzt. Wenn trotzdem in der Bilanz die Debitoren um 22 Mill. DM niedriger erscheinen, so ist dies im wesentlichen auf die Tilgung eines Großkredits sowie auf die Umwandlung von kurzfristigen Krediten in langfristige Darlehen zurückzuführen.

Aus dem Jahresgewinn wurden 6,15 (5,9) Mill. DM den Rücklagen zugeführt und 2,16 (1,89) Mill. DM als satzungsmäßige Dividende verteilt. Das Stammkapital der Bank betrug am Ende des Berichtsjahres 36 Mill. DM. Die Rücklagen belaufen sich zum 31. Dezember 1960 unter Berücksichtigung der neuen Zuführung aus der Gewinn- und Verlustrechnung 1960 auf insgesamt 34,95 Mill. DM. Der Verwaltungsrat beschloß, das ausgewiesene Stammkapital um 9 Mill. DM auf 45 Mill. DM zu erhöhen. Die Erhöhung wurde durch Bareinzahlung der drei Gewährträger unter Verwendung von 3,6 Mill. DM sonstiger (freier) Ricklagen zu Beginn des Geschäftsjahres 1961 vorgenommen. Die ausgewiesenen eigenen Mittel stellen sich damit im neuen Geschäftsjahr 1961 auf 76,35 Mill. DM. -t

