Ist es wahr oder ist es nicht wahr, daß die reisenden Deutschen im Ausland immer wieder durch ihr vorlautes, angeberisches oder sonstwie unerwünschtes Verhalten Anstoß erregen? Läßt sich darüber überhaupt pauschal etwas sagen? Gibt es dabei grundsätzliche Unterschiede zwischen Altersklassen oder zwischen Massen-, Gruppen- und Einzelreisenden? Verbindliche Angaben darüber sind noch nicht bekanntgeworden, aber man spricht davon. Also muß? ja wohl, Übertreibungen zugestanden, irgend etwas, daran sein.

Was die Auslandsreisenden jüngerer Semester betrifft, so hat sich der auch sonst sehr rührige und verantwortungsbewußte „Bayerische Jugendring“ sehr ernsthaft mit dieser Frage befaßt. Bei dieser Organisation treffen alljährlich im Herbst eine Menge Klagen und Beschwerden der deutschen Vertretungen im Ausland über „vagabundierende“ deutsche Jugendliche ein. Auch das Reisen „per Anhalter“, das sich bei den jungen Bundesrepublikanern besonderer Beliebtheit erfreut und von vielen tatsächlich bald schon als eine normale Art des Reisens anerkannt zu sein scheint, wird in anderen Ländern vielfach als Vagabondage, Wegelagerei, grobe Belästigung, mindestens als unwürdige Schnorrerei betrachtet. Der Jugendring selbst hat seit Jahren das Benehmen der Jugendlichen im Ausland gewissenhaft beobachtet; er ist dabei zu keinem sehr erhebenden Resultat gekommen. Um so sympathischer ist die Folgerung, die er daraus gezogen hat. Aus der Überzeugung, daß niemand für seine schlechte Erziehung oder für die üblen Beispiele kann, die seinem Verhalten zugrunde liegen – bösen Willen, bewußte Ruppigkeit wird man ja nur in Ausnahmen annehmen dürfen –, gab er ein freundlich-humoriges Aufklärungsheft heraus, das unter dem Titel Benehmen Glücksache? – Ein paar Tips für junge Auslandsfahrer verrät.

Hier wird der junge Reiseneuling an Hand von 24 drastischen Situations-Beispielen darüber unterrichtet, wie er zu seinem Ziele kommen kann, ohne sich zu blamieren und ohne den Einheimischen oder anderen Reisenden auf die Nerven zu fallen. Erwähnt werden eine Anzahl von Sünden, von deren Wirkung auf das andere Volk der Attentäter meist nichts ahnt. So etwa wird dem jungen Mädchen klargemacht, daß der Badedreß als Straßenanzug nicht überall geschätzt wird. Auch die Krad-Knatterer, die hohlköpfigen Souvenirjäger, die Photomanen und sonstigen typischen Reisesportler jener aufdringlichen Sorte, die sich in Wirklichkeit nicht für Land und Leute der besuchten Gegend interessiert, vielmehr überallhin nur die eigene penetrante, meist dazu noch lärmige Banalität trägt, bekommen in dem Büchlein ihre ebenso nette wie ernst gemeinte Zurechtweisung.

Vielleicht findet diese gut erdachte Publikation gar noch einmal Nachahmung in einer Ausgabe für Erwachsene, die es wissen wollen? Jedoch: Es wissen wollen oder nicht wollen, das eben ist hier die Gewissensfrage! Walter Abendroth