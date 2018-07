Die amerikanische Fluggesellschaft „The Flying Tiger Line“, die ein Büro in Frankfurt hat, gab jetzt bekannt, daß Schwierigkeiten in der Durchführung der stark verbilligten Amerikaflüge mit älteren Propellermaschinen aufgetaucht seien. Ein Hin- und Rückflug Frankfurt – New York sollte nicht mehr als 500 Mark kosten. Man begründet diesen sensationellen Preis mit der Tatsache, daß man auf diese Weise die zum großen Teil nutzlos herumstehenden Propellermaschinen ausnutzen wolle, bevor sie endgültig verschrottet werden. Die IATA (International Air Transport Association) gab jedoch ihr Einverständnis nur unter der Bedingung, daß diese Flüge nur mit „geschlossenen Personengruppen“ unternommen werden dürften, um die normalen Atlantik-Flugpreise, die ja von der IATA diktiert sind, nicht ins Wanken zu bringen. Die Super-Constellation-Maschinen sollten statt 95 Personen bis zu 118 Passagiere je Flug befördern, und auch dadurch sollte der niedrige Flugpreis für den einzelnen Passagier möglich werden. Im günstigsten Falle sollte ein Hin- und Rückflug von Frankfurt nach New York 418 Mark kosten.

Nun, die Schwierigkeiten für die Durchführung dieser Flüge ist die Auflage der IATA, daß nur „geschlossene Personengruppen“ an diesen Flügen teilnehmen dürfen. Es müssen Vereine oder Klubs sein, die mindestens ein halbes Jahr bestehen und nachweisbar nicht eigens zur Durchführung von billigen Atlantikflügen gegründet worden sind. In Amerika gibt es verhältnismäßig viele Einwandererorganisationen, die für so einen Charterflug in Frage kommen. In der Bundesrepublik sieht es damit wesentlich schlechter aus. Zwar hat die „Flying Tiger Line“ auf Grund der unpräzisen Veröffentlichung vor einiger Zeit säckeweise Anfragen aus allen Teilen der Bundesrepublik erhalten, doch kann sie nach den bestehenden Bestimmungen der IATA diese Wünsche nicht erfüllen. Es gibt kaum Organisationen, die einen solchen Flug mit ihren Mitgliedern zu arrangieren in der Lage sind. Man müßte schon einen besonderen Verein gründen mit Mitgliedern, die an einer verbilligten Reise nach Amerika interessiert sind. Und gerade das ist nicht statthaft.

In Amerika wurde dennoch ein solcher Verein gegründet, der sogar in fast allen Zeitungen verbilligte Europaflüge für seine Mitglieder annoncierte. Nun wurde ihm nachgewiesen, daß er gegen die Bestimmungen der IATA verstieß, und seine Mitglieder, die einen Jahres-Mitgliedsbeitrag von 34 Mark und eine Aufnahmegebühr von zehn Mark bereitwillig gezahlt hatten, gucken jetzt in die Röhre. J. P.