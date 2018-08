Soviel Dankeshymnen hat es in einer Aktionärsversammlung schon lange nicht mehr gegeben wie in diesem Jahre bei der Farbenfabriken Bayer AG, Leverkusen. Dank an die Verwaltung, die für die steile Erfolgskurve der Bayer-Gruppe mit verantwortlich ist, Dank an die Konjunktur, die den Höhenflug des Unternehmens noch beflügelt hat, und nicht zuletzt auch der – ebenfalls von Aktionärsseite vorgebrachte – Dank „an die Kleinaktionäre, die immer zur rechten Zeit den Sparstrumpf geöffnet haben, um die Expansionswünsche bei Bayer zu finanzieren“ – das waren die Leitmotive in der HV-Debatte, die ungewöhnlich kurz und ungewöhnlich friedlich verlief. Mit großem Beifall bedachten die etwa 1500 anwesenden Aktionäre und Aktionärsvertreter die Worte des stellvertretenden AR-Vorsitzenden, Dipl.-Kfm. Werner Söhngen, der in diesem Jahre die Versammlung leitete: „Dies ist der stolzeste Abschluß, der mir je vor Augen gekommen ist!“ Auch der Vertreter einer kleinen Aktionärsgruppe, der im vergangenen Jahr noch unter der „Last des Bayer-Kreuzes“ zu stöhnen wußte hatte diesmal keine Einwendungen mehr. Die Tagesordnung wurde, nach kurzer Debatte, mit nur geringen Gegenstimmen im Sinne der Verwaltung erledigt.

Um die mögliche Frage nach der im letzten Geschäftsjahr vorgenommenen Dotierung der freien Rücklage um 100 Mill. DM vorwegzubeantworten, hatte Vorstandsvorsitzender, Prof. Dr. Ulrich Haberland, in seiner Rede die Grundsätze seiner Finanzierungspolitik eingehend erläutert.

„Als risikofreudige, aber trotzdem vorsichtige Unternehmer halten wir es für erforderlich“, so führte Haberland aus, „daß zwei Gesichtspunkte bei der Finanzierung unserer Gesellschaft gewahrt werden. Einmal sollte der Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme 50 vH nicht unterschreiten; eine weitere Erhöhung dieses Prozent-