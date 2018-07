In jeder Schule wirken vielerlei Kräfte. Wir nennen zuerst die Lehrkräfte. Besondere Lehrkräfte heißen Fachkräfte. Die Turnlehrkraft zum Beispiel ist eine solche Fachkraft. (Alle Lehrkräfte zusammen ergeben den Lehrkörper.)

Die Lehrkräfte wirken auf. die Lernkräfte. Dabei entstehen mancherlei Reibungen und Widerstände. Woraus zu schließen ist, daß die Lernkräfte auf die Lehrkräfte zurückwirken.

Bei den Lernkräften unterscheidet man solche und andere. Solche sind Schanzer und Büffler, und andere sind Saisonarbeiter. Früher gab es auch noch Abonnenten auf blaue Briefe. Die gibt es heute nicht mehr, weil es keine blauen Briefe mehr gibt.

In jeder Schule wirkt auch eine Hauskraft. In ihrer Jugend war diese meist bei den Streitkräften. Beim Umgang mit Lernkräften verwendet sie häufig Stimmkräfte. An bestimmten Tagen wirken in der Schule, von der Hauskraft geleitet, Reinigungskräfte. Lehr- und Lernkräfte dürfen ja nicht in das Feld der Reinigungskräfte kommen. Sonst wird die Hauskraft böse.

An der Spitze aller Lehrkräfte wirkt die leitende Lehrkraft. Es ist falsch, zu meinen, daß sie nur leite und lehre. Sie muß vor allem schreiben und wird dabei von einer Schreibkraft unterstützt.

Außerhalb der Schule, doch für die Schule wirken auch noch Kräfte. Wir denken an gewisse Verwaltungskräfte in städtischen und staatlichen Ämtern und an Aufsichtskräfte in hohen Behörden.

Alle genannten Kräfte lassen sich bequem unter der Bezeichnung Arbeitskräfte zusammenfassen. Wenn sie in den Ruhestand treten oder ins Grab sinken, werden einige von ihnen Menschen oder gar Persönlichkeiten. M. Staiger