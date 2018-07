Als in Hannover der Film „Sie küßten und sie schlugen ihn“ lief, hängte ein Witzbold einen Zettel ans Plakat, darauf stand zu lesen: „Hauptrolle Rudolf Hillebrecht.“ Dies verstehen nur intime Kenner der Lage an der Leine, einer Lage, die – wir sprechen vom Verkehr – einmalig ist. Als der Rat der Stadt Hannover 1948 den Architekten Hillebrecht (Jahrgang 1910) zum Stadtbaurat berief und ihn beauftragte, er möge nun so freundlich sein, die zu 63 Prozent in 88 Luftangriffen zerbombte Landeshauptstadt wieder aufbauen, da ahnte er noch nicht, was er sich mit diesem Mann eingehandelt hatte.

In 411 Versammlungen, in kalten Kneipen, Kinos und Sälen redete Hillebrecht den Hannoveranern ihre Vorstellungen vom Wiederaufbau gründlich aus. In den Hirnen der Bürger unserer zerstörten Städte lebte doch zunächst der verständliche Gedanke vom neuen Haus am alten Platz, möglichst genauso wie früher. Aber auf solche Wünsche ließ sich Hillebrecht in Hannover nicht ein. Er brachte es sogar fertig, Hannoverschen Bürgern, deren Grundstücke und Parzellen in der Innenstadt lagen, ihre wertvollen Objekte im Interesse des Ganzen zu entlocken. Man muß sich vorstellen, was das heißt: Riesige Bulldozzer reißen unversehrte Gebäude ab, um Platz zu schaffen für die kühnen Pläne eines Architekten, der bald nach der Währungsreform den Menschen einer Großstadt klar macht, man müsse ans Jahr 2000 denken und nicht an heute.

Hillebrecht hat innerhalb von zehn Jahren aus dem „Verkehrsstern“ Hannover ein „Verkehrsrad“ gemacht. Ein 7,4 Kilometer langer Innenstadtring ist heute um die City gelegt. Ein Außenring umschließt ebenfalls die Stadt, darauf rollt der Fernverkehr entweder um Hannover herum oder vollzieht sich auf sogenannten Radialstraßen, die den Außen- mit dem Innenring verbinden, mitten durch die Stadt – ohne Komplikationen, ohne die in anderen Großstädten ganz alltäglichen verhaßten Verstopfungen. Zwölf Verkehrskreisel (Kosten je etwa sieben Milionen) schaufeln den Nah-, Fern- und Stadtverkehr präzise durch die City.

Stadtautobahnen in der „zweiten Ebene“ wurden den Hannoveranern von Hillebrecht ebenso präsentiert wie eine „Traditionsinsel“ mitten in der völlig zerstörten Altstadt: Fachwerkhäuser, naturgetreu wieder aufgebaut – aber an anderer Stelle.

Natürlich hat er seine Gegner in dem früher als „Beamtenstadt“ bekannten Hannover. Sie werfen ihm Selbstherrlichkeit und Rücksichtslosigkeit vor. Aber wo gibt es einen Mann in unserem Lande, der es jedem recht machen könnte? Er hat eine Professur an der Hannoverschen Technischen Hochschule, und er hat verlockende Rufe in Großstädte des Ruhrgebiets, mit uneingeschränkten Vollmachten, und ins Ausland. Er hat sie alle ausgeschlagen, weil er in Hannover bleiben will. Es gibt hier noch viel Arbeit zu tun, etwa den Bauherren von Hochbauten klar zu machen, daß Geschäfts- und Hochhäuser nicht in die City, sondern in die Randgebiete einer modernen Großstadt gehören, weil sie als „Verkehrserzeuger“ Platz, brauchen – angefangen vom Platz zum Parken.

Zwei Herzinfarkte hat Hillebrecht schon hinter sich. Er rechnet damit, daß noch einmal was passiert, aber er glaubt, auch das geht dann vorbei. Er war einer der vier westdeutschen (und acht mitteldeutschen) Architekten, die vom chinesischen Architektenveiband zu einer Besichtigungsreise durch das rote Riesenreich eingeladen wurden. Natürlich kennt er Amerika und Rußland. Sein Name hat heute internationales Gewicht, und der Münchener Oberbürgermeister Dr. Vogel sagte von ihm: „Der moderne Stadtplaner muß etwas von einem Missionar, einem Public-Relations-Manager und ein bißchen von einem Conferencier an sich haben – so wie Herr Hillebrecht.“ Viele Hannoveraner hören das gern; manche nicht.

Günter Dahl