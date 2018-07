Daß höhere Einkommen und wachsender Wohlstand den Teilzahlungskredit keineswegs überflüssig machen, in den USA längst ein „anerkanntes Faktum“, bedarf auch hierzulande kaum noch eines Beweises. Es ist jedenfalls keine besondere Überraschung, daß die speziellen Teilzahlungsbanken 1960 ihren Kreditumsatz um 22 vH auf 4,1 Mrd. DM erhöhen konnten. In einer vollbeschäftigten, in einigen Bereichen bereits heißgelaufenen Volkswirtschaft hat der Verbrauch nun einmal den Vorrang. Die Teilzahlungsbanken können sich für ihr Geschäft kein besseres Klima wünschen. Mit der Bereitschaft zum Konsum wächst nämlich auch die Neigung, für diese oder jene Anschaffung einen Kredit in Anspruch zu nehmen. Oder anders ausgedrückt: in der Hochkonjunktur ist der Wille zum Konsum stärker als die Angst, sich zu übernehmen.

Bevorzugte Kunden der Teilzahlungsbanken sind nach dem jetzt vorgelegten Bericht des „Wirtschaftsverband Teilzahlungsbanken e. V.“ jene Bundesbürger, die von der Motorisierungswelle erfaßt wurden (und werden). An der stattlichen Steigerung des Umsatzes um 742 Mill. DM waren 1960 Kredite zur Kraftfahrzeugfinanzierung mit nicht weniger als 59 vH beteiligt. Und daß hier wiederum Personenkraftwagen den Ausschlag gaben, ist nicht weiter verwunderlich. Auf sie entfielen allein 45 vH des Mehrumsatzes. Dem Betrage nach wurde 1960 immerhin ein Drittel der von allen Teilzahlungsbanken gewährten Kredite für den Kauf eines Personenkraftwagens oder Motorrades verwendet. Nicht ohne Grund verbuchen denn auch die Teilzahlungsinstitute die Tatsache, daß sich das Auto im Laufe eines Jahrzehnts immer mehr von einem Luxusauto zu einem Gebrauchsgegenstand entwickelte, auf ihr „Konto“. Statistisch läßt sich das recht leicht nachweisen: Mitte vergangenen Jahres gehörten bereits 51,9 vH der zugelassenen Kraftfahrzeuge Arbeitnehmern; 1959 waren es dagegen erst bescheidene 7,8 vH.

Charakteristisch für die Teilzahlungsstatistik des Jahres 1960 ist ferner die kräftige Zunahme der für „Sonstiges“ beanspruchten Kredite. Sie zeigen mit einer Steigerung von 60 vH die größte Zuwachsrate. Hinter dem wenig aussagekräftigen „Sonstiges“ verbirgt sich eine Entwicklung, die künftig wohl noch deutlicher zutage treten wird: der Wunsch vieler Kreditnehmer, den Darlehensbetrag in bar und nicht mehr in Form einer Zahlungsanweisung zu erhalten. Der Kunde will heute oft schon deshalb als Barkäufer auftreten, um beim Händler die Vorteile der Barzahlung (Rabatte) voll zu nutzen.

Die beträchtliche Umsatzsteigerung, die die Teilzahlungsinstitute 1960 erzielten, mag hier und da wohl die ebenso falsche wie oft geäußerte Vermutung nähren, daß der Teilzahlungskredit in der Hochkonjunktur die Nachfrage noch verstärkt und damit die Preissteigerungen begünstigt. Diesen Vorwürfen hält der Verband in seinem Jahresbericht ein recht stichhaltiges Argument entgegen: „Der Teilzahlungskredit wird in erster Linie beim Kauf langlebiger und hochwertiger Wirtschaftsgüter in Anspruch genommen, zum Beispiel für Kraftfahrzeuge, Kühlschränke, Waschmaschinen, Rundfunk- und Fernsehgeräte.“ Und daß bei all diesen Massenproduktionsgütern in den letzten Jahren eher Preissenkungen als Preiserhöhungen die Regel waren, ist hinlänglich bekannt. Noch gewichtiger ist freilich die Feststellung, daß der Kreditumsatz der bankenmäßig betriebenen Teilzahlungsfinanzierung 1960 mit 6,5 Mrd. DM ganze 4 vH des gesamten privaten Verbrauchs ausmacht. Dieser magere Anteil ist schwerlich geeignet, die Konjunktur zusätzlich zu „heizen“. Selbst wenn man zu 6,5 Mrd. DM noch die sogenannten Kleinkredite der Geschäftsbanken und Sparkassen hinzurechnet, erreicht der gesamte „Konsumentenkredit“ 1960 erst 8 Mrd. DM. lz