Die Erkenntnis bemächtigt sich mehr und mehr auch solcher Gebiete, die bisher für sie gewissermaßen als „exterritorial“ galten – wie das Gebiet des künstlerischen Schaffens. Indessen, wenn man auf die Versuche blickt, Dichtkunst zum Gegenstand akademischer Lehre zu machen (in Frankfurt gibt es seit drei Semestern einen eigenen Lehrstuhl für Poetik, und jetzt eröffnete die Universität München im Zusammenwirken mit der „Bayerischen Akademie der Schönen Künste“ ein einstweilen auf fünf Vorlesungen bemessenes Lektorat), wenn man auch die Unsicherheit beobachtet, mit der an solche Versuche herangegangen wird, so muß man sich eigentlich wundern. Denn für andere Künste gibt es ja längst Schulen und Hochschulen, und niemand findet etwas Fragwürdiges daran. Hier ist man sich seit langem im klaren darüber, was in den Künsten gelehrt und gelernt werden kann und was nicht.

Niemand wird, sofern er nur einen klaren Kopf hat, erwarten, aus einer Mal-, einer Musikschule oder einem einschlägigen „Meisterkursus“ begabter herauszukommen, als er hineingegangen ist. Niemand wird glauben, sich für sein Semestergeld Inspiration und Genie kaufen zu können. Aber jeder darf sicher sein, mit ausreichender Sachkenntnis und Sachbeherrschung hervorzugehen – um das Erworbene nun so wirksam anzuwenden, wie die Grenzen seiner Begabung es zulassen.

Das Münchner Experiment, von dem noch nicht. entschieden ist, ob und in welcher Form es nach Ablauf der vorgesehenen fünf Lesungen fortgesetzt werden wird, leitete Wilhelm Lehmann im Auditorium Maximum, mit einem Vortrag „Wie entsteht ein Gedicht?“ ein. Was er über die Geheimnisse des dichterischen Wortes, der Schau, der Geburt der Dichtung aus dem Erlebnis zu sagen wußte, fand ehrfürchtige Aufnahme. Wohl manchem durfte das Gehörte trotz aller Distanz die „letzten Dinge“ der edlen Dichterei um einiges durchschaubarer erscheinen lassen.

Wenn Lehmann aber den Satz aufstellte: allein die Pseudopoesie sei lehrbar, so könnte das leicht zu Mißverständnissen führen. Das Lehrbare der Künste – auch der Dichtkunst – kann immer nur ihr Handwerkszeug sein. Ähnlich mißverständlich vermag das Goethe-Zitat zu wirken, mit dem Lehmann die Einheit von Innen und Außen, von Gehalt und Gestalt, von Sein und Erscheinung in der Dichtkunst (gilt sie nicht auch von allem Lebendigen sonst?) bekräftigte: „Natur hat weder Kern noch Schale...“

Wer auf ein Wort von so profunder Wahrheit zu flüchtig hört, es zu schnell für selbstverständlich hält, dem mag leicht entgehen, daß es nur von der vollendeten Schöpfung gilt, daß es die Unterscheidung von Kern und Schale, Innen und Außen, Geist und Handwerk überhaupt aufheben zu wollen scheint, auch für die Erkenntnis, für das Bewußtmachen der Kunstelemente. Das käme jedoch, schon am Anfang, einer Erklärung gleich, daß das ganze Lektorat sinnlos sei.

Bleiben wir lieber dabei: Die „Schale“ kann analysiert, untersucht, erkannt und somit gelehrt und gelernt werden, der Kern bleibt indessen ohnehin Frage und Antwort der einzelnen Persönlichkeit. Erfahrene Künstler gerade des höchsten Ranges haben immer wieder bestätigt, daß Sicherheit im Handwerk die Kraft besitzt, Inspiration herbeizuziehen, daß die Inspiration jedenfalls kaum jemals den Unwissenden, den Nichtkönner überfällt. Darum verdienen die Bemühungen um „dichterische“ Erziehung durchaus nicht weniger Anerkennung und Aufmunterung als andere kunstpädagogische Unternehmungen. Walter