Der Hamburger Sportverein untersagt als Hausherr das Mitbringen von Transparenten und Lärminstrumenten aller Art: Das war die ebenso kurze wie klare „Bekanntmachung“ des stellvertretenden Vorsitzenden des HSV, des Juristen Dr. Barrelet, bei einer Besprechung, die vom Leitenden Regierungsdirektor des Sportamtes der Hansestadt Hamburg, Gerhard Stock‚ dem Olympiasieger von 1936, jetzt in Hamburg einberufen worden war. Der anwesende „Kronjurist“ des Deutschen Fußballbundes, Dr. Heynen, an Lebensjahren älter als sein Kollege, formulierte sanfter: „Der Deutsche Fußballbund bittet, keine Transparente und Lärminstrumente mitzubringen. Wer dagegen verstößt, läuft Gefahr...“ und so weiter.

Die Versammlung wurde zu einer instruktiven Lehrstunde über das Kapitel: Wie bändigt man die Radaumacher unter dem Publikum, die den Sport in letzter Zeit immer mehr in Mißkredit bringen? Der anwesende Polizeidirektor, einst bewährter Hüter des Tores der deutschen Handballmannschaft, gab zu bedenken, daß ein spektakuläres Eingreifen der Polizei in den Stadien gar zu leicht die Ressentiments der übrigen Zuschauer provoziere. So will man jetzt „den Gegner schlagen“, ehe er sich versammelt hat, und ihn an den Eingangstoren auffordern, die Transparente und Lärminstrumente abzuliefern. Der Ordnungsdienst – in Hamburg Studenten – muß dies undankbare Geschäft besorgen. In Bereitschaft sollen jeweils zwei uniformierte Polizisten stehen. Zwei Herren des Fernsehens, die an der Besprechung teilnahmen, wurden gebeten, ihren Einfluß dahingehend geltend zu machen, daß die Kamera nicht gerade immer auf die kostümierten Jünglinge mit ihren so „geistreichen“ Transparenten einschwenken möge. Auch der Inhaber eines Büros für Sportreisen versprach, noch mehr als bisher zu tun, um seine Kunden im Zaume zu halten. Die Bundesbahn hatte man nicht auch noch geladen, aber, so wurde auf dieser Sitzung zur Vermeidung von Zwischenfällen auf Sportplätzen klar, gerade sie soll mit ihren Sonderzügen und Sambawagen mit Alkoholausschank auch nicht ganz unschuldig sein, daß heute immer mehr grölende Trupps die Straßen der Städte und die Stadien bei großen Spielen bevölkern.

Auch die Idole wie Uwe Seeler und Jupp Posipal will man eventuell aufbieten, damit sie über den Lautsprecher der Menge ins Gewissen reden sollen. Eine Handzettelaktion mit guten Ermahnungen wurde ebenfalls vorgeschlagen, und schließlich versprach ein Sportredakteur eines Blattes mit Millionenauflage, einen Pokal und 100 Fußbälle für gutes Benehmen der Sportplatzzuschauer auszuschreiben.

Es war der einhellige Wille aller Anwesenden, vor allem auch der Sportpresse, spürbar einer Entwicklung, welche jeder Kontrolle zu entgleiten droht, Einhalt zu gebieten. Inzwischen sind die ersten „Erfolge“ aus den Stadien beim ersten Spieltag der Endrunde um die Deutsche Meisterschaft bereits gemeldet worden. A. M.