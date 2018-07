Stockholm, im Mai

In Schweden, dem klassischen Land des Ferienhäuschens, ziehen die Familien sommers aufs Land – so sie es sich irgend leisten können. Seit 1952 nehmen sie dafür die Dienste einer Organisation in Anspruch, die im ganzen Lande Sommerhäuser und möblierte Zimmer auf Bauernhöfen vermittelt: „Bygdesemester“, Reso, Stockholm I, Postfach. An sie können sich auch Reisende aus Deutschland wenden.

Die Tagesmiete für ein Sommerhäuschen beträgt etwa zwei bis vier Mark je Person; für Kinder braucht nur die Hälfte bezahlt zu werden. Betten und Kücheneinrichtungen stehen in der Regel zur Verfügung. Mitbringen muß man Bettzeug, Handtücher, Eßbestecke.

Nicht immer sind diese Domizile komfortabel. Die Vorteile indessen, die sie bieten, wiegen diesen scheinbaren Mangel auf: Die Unterkünfte sind sauber und liegen meist in der Nähe der Küste oder eines Sees. Die Organisation hat überall Vertrauensleute, die die Ferienunterkünfte ständig kontrollieren und an die sich jeder wenden kann. Zu den Begebenheiten, um die man sich neben dem Geschäftlichen bemüht, zählen die Begegnungen zwischen Vermietern und Mietern, und das heißt nicht selten: zwischen Schweden und ausländischen Gästen.

In diesem Sommer kann man auch eine Rundreise durch alle vier nordischen Länder machen. Preis: etwa 240 Mark. Jeder Teilnehmer hat dabei das Recht, in jedem Land vier Tage lang so viel herumzureisen, wie es ihm beliebt. Wer Lust hat, kann also für den Preis sechzehn Tage lang mit der Eisenbahn durch die Länder fahren. Das Reiseheft gilt zwei Monate (Auskunft: Bundesbahn).

Wer mehr Geld auszugeben bereit ist, kann für etwa 1400 Mark in einem Luxuszug eine „Mitternachtssonnenreise“ unternehmen. Im Preis sind Mahlzeiten, Getränke, Schlafwagen, Reiseführung und Ausflüge enthalten. Die Fahrt geht von Stockholm nach Narvik und zurück. Man wohnt für sieben Tage „an Bord“ des Zuges. B. P.