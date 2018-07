Inhalt Seite 1 — Preisbindung mit dem Rücken an der Wand Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Sigmund Chabrowski

Es sei nicht Sache des Präsidenten einer obersten Bundesbehörde, gesetzgeberische Wünsche zu äußern. In seine Zuständigkeit falle es einzig und allein, bestehende Gesetze – so wie sie sind – durchzuführen. So tönte es von nah und fern, als der Leiter des Bundeskartellamtes, Dr. Günther, vor Jahresfrist den Tätigkeitsbericht seines Amtes für 1959 erstattete und dabei recht dedizierte Vorschläge für notwendige Änderungen des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (Antikartellgesetz) unterbreitete. Günther hat sich diese Kritik offenbar zu Herzen genommen und in dem jetzt vorgelegten Kartellbericht 1960 davon Abstand genommen, noch einmal in heilige Bereiche der Legislative einzudringen. Aber wer zwischen den Zeilen, dieses Berichtes zu lesen versteht, der erkennt sehr schnell, wo Präsident Günther der Schuh drückt und wo er entsprechende Initiativen des Gesetzgebers dankbar begrüßen würde: bei der Preisbindung der zweiten Hand nämlich.

Zwar beschränkt sich der Bericht darauf, lediglich die Vor- und Nachteile der Preisbindung gegenüberzustellen, um dem „geneigten Leser“ die entsprechenden Schlußfolgerungen zu überlassen; aber da findet sich zusammenfassend jene vielsagende Feststellung, „daß den überwiegend einzelwirtschaftlich begründeten Vorteilen der Preisbindung eine Reihe schwerwiegender gesamtwirtschaftlicher Nachteile gegenübersteht“.

Das ist deutlich. Wer sich dann noch die Tabelle über „Absatzwege und Spannen bei den preisgebundenen Markenwaren“ zu Gemüte führt, die diesem Tätigkeitsbericht beigegeben ist und recht einträgliche – um nicht zu sagen skandalöse – Verdienstspannen erkennen läßt, kann über die Marschrichtung des Berliner Amtes in der Preisbindungspolitik nicht länger im Zweifel sein. Den psychologischen Todesstoß wenigstens dürften schließlich der vertikalen Preisbindung jene „Enthüllungen“ versetzen, die sich in dem Bericht über die derzeitige Preisbindungspraxis finden.

Muß sich der gern und oft zitierte Verbraucher nicht zu Recht empören, wenn er von einer „Sonderaktion“ einiger Nahrungs- und Genußmittelproduzenten zur Durchsetzung ihrer Preisbindung hört? Da wurden zu diesem Zweck Testkäufe bei 400 Groß- und Einzelhändlern durchgeführt, um die Einhaltung der von den Herstellern vorgeschriebenen Preise zu kontrollieren. Das Ergebnis: Gegen nicht weniger als 145 der so „geprüften“ Firmen verhängten die Produzenten Liefersperren, weil diese die Preisbindung nicht einhielten. Daß das Bundeskartellamt dagegen eingeschritten ist, versteht sich. Hätte es noch eines Beweises für die arg durchlöcherte Preisbindungspraxis der Gegenwart bedurft, mit dieser „Sonderaktion“ wurde er erbracht.

Oder was soll der „zahlende“ Verbraucher von der Weigerung einiger Einzelhändler halten, die ihnen beim Verkauf von Waschmitteln und Seifen eingeräumten Handelsspannen auszunutzen, weil sie ihnen zu hoch erschienen? Daher verkauften sie die Waren unter den gebundenen Preisen, worauf sich ein führendes Unternehmen der Waschmittelbranche veranlaßt sah, die Einhaltung der Preisbindung im Wege einstweiliger Verfügungen der Gerichte zu erzwingen.

Liegt hier nicht schon eine mißbräuchliche Ausnutzung der im Gesetz sanktionierten Preisbindung der zweiten Hand vor? Wird nicht ein Sinken des Preises verhindert, was mit dem § 17 des Antikartellgesetzes im Widerspruch steht? Führt die Preisbindung also zu einer gesamtwirtschaftlich nicht gerechtfertigten Ver-Neuerung der preisgebundenen Waren? Fragen über Fragen, mit denen sich das Berliner Amt in zunehmendem Maße konfrontiert sieht. Doch das Gesetz bietet hier kaum ins Gewicht fallende Eingriffsmöglichkeiten, so daß auch bisher nur ganz wenige Verfügungen des Bundeskartellamtes über die Unwirksamkeit von Preisbindungen ausgesprochen werden konnten.