Balzac, der bronzene Riese in der dekorativen Kutte, mit dem herrisch zurückgeworfenen Haupt und der abweisend-aristokratischen, wirkungsbewußt-theatralischen Körpergeste – er ist von seinem Postament am Treffpunkt des Boulevard Raspail mit dem Boulevard Montparnasse herabgestiegen und hat für die Dauer von zwei Monaten einen Platz vor der Münchener Lenbach-Villa, der jetzigen Städtischen Galerie, bezogen.

Ganz so triumphal wirkt er hier, zu ebener Erde und in mehr lyrischer Umgebung, doch nicht – wie an seinem angemessenen Standort im Gewühl der Stadt, die das Element seines Lebens und Schaffens war. Hier ist es mehr der Geschaffene als der Schöpfer, der Eindruck macht; mehr das Denkmal als die Gestalt, die an dieser Stelle der Erinnerung an ihren Schöpfer dienen soll.

Hier ist die hochberühmte plastische Apotheose eines Dichters nur Teilstück, wenn auch Glanzstück einer ebenso prachtvollen wie lehrreichen Auguste – Rodin – Ausstellung, deren Zustandekommen dem Zusammenwirken des Galeriedirektors Röthel mit der Leiterin des Pariser Rodin-Museums, Mme. Cécile Goldscheider, zu danken ist.

Nichts interessanter als ein solcher Rückblick auf das Lebenswerk eines Künstlers, der einmal im vollsten Widerspruch gegen seine Zeit zu Ruhm kam und dessen Geist wie Form uns Heutigen dennoch die Signatur einer verklungenen Epoche vergegenwärtigen. Ist diese Kunst repräsentativ für die Nachromantik, für den Jugendstil, für den Expressionismus?

Sie gehört keiner dieser Entwicklungsrichtungen an, die vielmehr ihr jeweils entscheidende Anregungen verdankten. Sie selbst, diese Rodinsche Kunst, ist trotz allem ein Sonderfall geblieben, der von späteren Möglichkeiten vielleicht vorübergehend entaktualisiert, aber nicht in sich entwertet werden konnte.

Freilich müssen wir, überraschend wieder vor die Dokumente solchen künstlerischen Eigenwuchses gestellt, erst einmal die Scheuklappen unserer philiströsen Nüchternheit ablegen, ehe wir etwas von dem Erlebnisschwung aufbringen, der uns das Pathos dieser steinernen oder erzenen Bewegungskunst in voller Intensität nachfühlen läßt.

Dann aber wird einem die Genialität dieser Kunst mit einem Schlage wieder bewußt, deren Geheimnis der Meister, vom Beispiel der Ovidischen Metamorphosen ausgehend, mit den Worten verriet: „Jeder Maler oder Bildhauer, der seinen Figuren Bewegung verleiht, ist der Schöpfer einer solchen Metamorphose. Er stellt den Übergang von einer Pose in eine andere dar; er kündet, wie unmerklich die erste in die zweite hinübergleitet. In seinem Werke erkennt man noch einen Teil dessen, was war, man entdeckt aber auch zum Teil schon das, was im Entstehen begriffen ist.“

Die Ausstellung zeigt neben einer großen Anzahl der plastischen Hauptwerke (darunter Eva, Der Schreitende, Der Denker, Ewiger Frühling, Die Bürger von Calais, Johannes der Täufer, Mann mit der zerbrochenen Nase, Porträtbüsten Daiou und Gustav Mahler) auch die bekanntesten Zeichnungen und Aquarelle. A-th