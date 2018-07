wir Prinzessinnen haben nicht die gleiche Erziehung erhalten wie andere Frauen und sind nicht in den gleichen Familienverhältnissen und Familiengefühlen aufgewachsen, wir werden stets auf Ereignisse vorbereitet, die solche Bande zerreißen, uns von unsern Eltern weit fortführen können und uns gleichzeitig neue Aufgaben stellen, die manchmal im Widerstreit mit den früheren liegen

Das ist eine Tagebuchnotiz einer alten „ausgemergelten und zahnlosen“ Frau, Marie Louise Habsburg, auf die als junge Schönheit als zweite Frau Napoleons scheinbar eins der glänzendsten Schicksale Europas wartete. Doch nach knappen vier Jahren Ehe mit Napoleon wurde dieser geschlagen, gestürzt und verbannt. Die junge Frau geriet in die peinvolle Lage, von den Großmächten als eine Art von Geisel hin- und hergezerrt zu werden – eine klassische politische Schachfigur also, deren Ruf nach der Trennung von Napoleon, nach ihren Affären mit ihrem Berater Neipperg und vor allem nach ihrem Tode um so schlechter wurde, je mehr sich das Bild des Korsen zu dem eines Nationalheros klärte.

Erst 1945 entdeckte man im Archiv des schwedischen Königshauses einen Hinweis auf Marie Louises Briefe der Jahre 1813 und 1814 und anschließend diese selbst. Sie gestatten es, das ungerechte Charakterbild der Kaiserin zu korrigieren:

„Briefe der Marie Louise an Napoleon“; C. H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung, München, Berlin; 274 S., 18,50 DM.

Marie Louise, ein durchschnittliches junges Mädchen ohne nennenswerten Ehrgeiz mit einem Hang zur Passivität, der sie leicht erziehbar machte, wäre vorzüglich für die Rolle einer Durchschnittsregentin geeignet gewesen: eine korrekte, etwas phantasielose Dame von kühler Leutseligkeit.

Ihre Briefe ins Feld, ihre Notizen von der Flucht lesen sich überraschend langweilig und geben keinerlei Begriffe von der Größe der Geschehnisse. Selbst die konventionellen Liebesbeteuerungen ihrer Briefe verraten mehr die gute stilistische Form monarchischer Briefschablonen. Niemals bricht echtes Gefühl, Leidenschaft oder Widerstand durch. Nirgends sprengt der Druck der äußeren Verhältnisse die kultivierte Erziehungsform. Sie klagt zwar melodisch und still, läßt aber mit sich geschehen, was andere wollen.

Napoleon, der sich ihret- und des Sohnes wegen in das Abenteuer der hundert Tage gestürzt hat, kämpfte also von vornherein vergebens. Wenn sie ihn schon nicht begreifen konnte, so war ihm offenbar niemals der Gedanke gekommen, daß gerade ihre heitere, gehorsame Fügsamkeit es notwendig gemacht hätte, sie erst für sich zu gewinnen.

Ihr selbst haben die qualvollen Jahre nach Napoleons Verbannung, die Erniedrigungen, die ihr aus dem erst nach Napoleons Tod legalisierten Verhältnis zu Neipperg und den gemeinsamen Kindern erwuchsen, die Haltung des Vaters, der sie zu oft im Stich gelassen hatte, im Alter eine späte Reife und Weisheit verliehen. „Man hat kein Recht, über das Schicksal einer Frau zu verfügen, wenn man nicht zugleich hoffen darf, sie glücklich zu machen; fehlt diese Hoffnung, so darf sich niemand widersetzen, wenn ein anderer es unternimmt, ihr Glück zu sichern“, schreibt sie in ihr Tagebuch, und dieser Satz ist mehr als eine Rechtfertigung. Sy