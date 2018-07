Der Fußballbund schließlich, der in Deutschland nach dem Kriege mit dem Vertragsspielstatut ehrliche Verhältnisse anstrebte, hat trotzdem wiederum Schwierigkeiten. Er hat einen Gehaltsstopp von 400 Mark festgelegt, der für schwache Spieler und manche Vereine in der norddeutschen und Südwest-Liga zu hoch, für Weltklassespieler, die durch die Italiener und besonders die Spanier so etwas wie einen Marktwert besitzen, viel zu niedrig ist. Dadurch existiert ein offizieller und ein „grauer“ Fußballmarkt. Die Gesetze der freien Marktwirtschaft, die sich nach Angebot und Nachfrage regeln, schlagen eben auch hier unerbittlich durch. Der Fußballbund half sich bisher mit der gleichen unbefriedigenden Methode wie die Olympier auch. Der Verein, der sich „erwischen“ ließ, bekam eine drakonische Strafe.

In der Öffentlichkeit wird oft gefordert, die Bundesliga und damit den Berufsfußball einzuführen. Hiergegen stemmt sich die große Mehrheit der Vereine des Deutschen Fußballbundes. Zwanzig Klubs würden dann im Geld schwimmen, so wird argumentiert, alle übrigen aber am Hungertuch nagen. Tatsächlich sind schon Vereine, deren Vertragsspieler-Mannschaft nur einen der untersten Tabellenplätze ziert, wegen der zu geringen Zuschauerzahlen in ernsthafte wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten. Hier wird offenkundig, daß das Amateurstatut bis jetzt nur beim „Schausport“ problematisch ist und hier nur wiederum bei einzelnen Stars. Da sich auf den Publikumssport aber naturgemäß fast ausschließlich das Interesse der Öffentlichkeit konzentriert, wird der Laie oft ein völlig einseitiges Bild vom Sport gewinnen. Tatsächlich wird noch nicht einer von tausend Sportlern von dieser Problematik hierzulande berührt. Alle übrigen sind Amateure, ebenso wie die vielen ehrenamtlichen Helfer.

Eine probate Lösung für dieses Zwischenstadium, in dem der Sport für manche zu einem halben Beruf wird, gibt es wohl nicht, wie auch das Experiment des Vertragsspielers zeigt. Sportbundpräsident Daume ist dabei, eine Stiftung ins Leben zu rufen, durch die begabten Sportlern unter anderem bessere berufliche Chancen gewährt werden sollen.

Wenn wir auf die Dauer mit der Sowjetzone und den Ostblockländern im „kalten Krieg“ auf den internationalen Sportfeldern konkurrieren wollen, bleibt uns gar nichts übrig, als zu ähnlichen Methoden zu greifen. Der Amateur alten Stils kann zwar hin und wieder über sich selbst hinauswachsend den Staatsamateur ebenso wie den College-Sportler einmal besiegen. Statistisch gesehen triumphiert aber – wenigstens im Sport – die systematische Schulung und Förderung von oben über die private Initiative des einzelnen. Deshalb glauben Einsichtige, denen durchaus auch das Wohl des echten Amateursports am Herzen liegt, daß man weder unhaltbare Positionen verteidigen noch radikale Entscheidungen herbeiführen sollte. Zunächst dürfte es sich, folgt man dieser Vorstellung, empfehlen, die Fesseln des Amateurparagraphen zu lockern, aber nur so weit, daß der Berufssportler noch nicht hindurchschlüpfen kann.