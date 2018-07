Inhalt Seite 1 — Von der Polizei aufgegriffen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Wenn Kinder auf „Abwege“ geraten – Ein Experiment in Frankfurt

K-a, Frankfurt

Man hat sich an diese Meldung gewöhnt wie an die Wettervorhersage im Rundfunk: Regelmäßig, jedes Wochenende, wird im Frankfurter Polizeibericht gemeldet, daß wieder etwa zwanzig Kinder und Jugendliche nach der für sie gültigen Polizeistunde in Kinos und Gaststätten angetroffen und von den Kontrollbeamten sistiert wurden. Platzanweiserinnen und Kellner haben also, obwohl über das „Gesetz zum Schutze der Jugend in der Öffentlichkeit“ genau informiert, offenbar nichts dagegen, daß sich die Kinder noch nach zehn Uhr abends in den Kinosesseln lümmeln oder in der Kneipe neben der Musikbox hocken.

Der Frankfurter Journalist Hans Pfletschinger wollte genauer wissen, was es mit dem Jugendschutz in der Öffentlichkeit auf sich hat, und machte mit dem elfjährigen Klaus, dem zwölfjährigen Günter und dem knapp vierzehnjährigen Heinz ein interessantes Experiment:

Die Jungen bestellten sich in drei verschiedenen Gaststätten jeder ein Glas Bier. Kein Kellner oder Wirt verweigerte die Bedienung (verboten nach Paragraph 3,2 des Jugendschutzgesetzes).

Die Jungen verspielten daraufhin an jedem dort aufgestellten Glücksspielautomaten zehn Groschen. Das Bedienungspersonal wechselte ihnen dafür das Kleingeld. (§ 7)

Zwei der Jungen besuchten daraufhin drei verschiedene Selbstbedienungsläden und suchten unter lautem Hin und Her alkoholische Getränke und alkoholgefüllte Genußmittel (Pralinen) aus. In allen drei Geschäften wurden den Kindern die „scharfen“ Sachen anstandslos ausgehändigt. (§ 3,1)