Von Hermann Boeschenstein

Es ist kein Kinderspiel, sich in der Wirklichkeit von heute oder gar in den einschlägigen Theorien von ihr auszukennen. Die Dichter geben sich alle Mühe, sie zu verfremden, die Theologen lächeln über unsere altmodische Einfalt und die Chemiker und Physiker weigern sich, für Laienaugen Modelle zu entwerfen – sie wollen sich kein falsches Bild machen von dem, was im gekrümmten Raum vorhanden ist. In andern Disziplinen ist gleichfalls vieles, was uns vor Jahrzehnten noch ganz klar war, fremd, anders und unvorstellbar geworden. Aber der Mensch wäre nicht das neugierige Wesen par excellence, wenn er nicht doch versuchte, das unfaßbar Gewordene zu sehen und zu beschreiben.

Die fremd gewordene Welt des modernen Roman untersucht

Karl August Horst: „Das Spektrum des modernen Romans“; C. H. Beck’sehe Verlagsbuchhandlung, München; 154 S., 8,80 DM.

Nicht daß er uns die bekannte, breite Farbenskala vorlegt, er trainiert unser Auge auf sehr feine, bisher kaum beachtete Linien. Er hat keine Geduld mehr mit einem Roman, der auf Illusionen gebaut ist und dabei jene Bildstreifen von Menschen und Begebenheiten erzeugt, die wir vergnügt mit der Wirklichkeit verwechseln oder vergleichen. Der moderne Roman rechnet mit einem Leser, der im Grunde ein „potentieller Schriftsteller“ ist und als solcher bei weitem schwerer eingefangen wird „als der sorglose Romangenießer, der sich im Sessel zurücklehnt und für das Geschäft der Erfindung den Autor sorgen läßt“.

Der moderne Autor will den Leser zum wenigsten mit den Kniffen des Handwerks bekannt machen und womöglich in die Problematik des Erzählens und die Fragwürdigkeit jeder Aussage einweihen. Von genüßlicher Unterhaltung ist da nicht mehr die Rede; Fausts Gang zu den Müttern ist ein fröhlicher Osterspaziergang im Vergleich mit dem, was dem Schriftsteller-Leser von heute zugemutet wird, dieser Zerfall der Worte, ihre Kernspaltung sozusagen – und nichts ist besser als diese Anleihe aus der Chemie geeignet, die schrecklichsten Möglichkeiten anzudeuten; Angst überfällt uns „vor der zunehmenden Haltlosigkeit, Ablösbarkeit und Inkonsistenz von Erscheinungen und Zuständen, einschließlich der eigenen Person...“

Doch das sind auch wieder Vorstufen zu lichteren Aussichten, der Leser fühlt, wenn er dem Chaos standhält, wie die Angst sich in Stolz verwandelt, er freut sich seiner Fähigkeit als empfindlicher Seismograph und ist geradezu fasziniert. Damit, mit der Faszination als dem Urerlebnis des Lesers und der Urschöpfung des modernen Autors, glaubt Horst dem Kritiker den Schlüssel zum Verständnis des zeitgemäßen Romans überreichen zu können. Er beruft sich auf Werke von Henry James, Sartre und Robbe-Grillet; Musil, Broch, Kafka, Böll und andere werden allzu kurz gestreift. Aber die Geschicklichkeit, mit der Horst die Faszination dann in ihre Bestandteile zerlegt und ihre belebenden und aufbauenden Kräfte spielen läßt, rechtfertigt seinen Buchtitel: „Spektrum“ des modernen Romans.