Der bislang so ungetrübten Bausparfreude hat die „Geschäftsstelle öffentliche Bausparkassen“ mit ihrem dieser Tage vorgelegten Jahresbericht 1960 einen fühlbaren Dämpfer aufgesetzt. Gewiß, der Bausparjahrgang 1960 stand seinen Vorgängern in nichts nach. Er brachte der Gesamtheit der 17 privaten und 14 öffentlichen Bausparkassen durch den Abschluß von rd. 580 000 Verträgen mit einer Bausparsumme von 10,8 Mrd. DM sogar einen neuen Rekord. Mehr konnte man vom vergangenen Jahr, das bekanntlich die „konjunkturpolitisch“ motivierte Verlängerung der Sperrfrist für die steuerunschädliche Verwendung eines Bausparvertrages von fünf auf sechs Jahre brachte, schwerlich erwarten.

So gesehen, haben die öffentlichen Bausparkassen jedenfalls keinen Grund, mit dem Geschäftsjahr 1960 nicht voll zufrieden zu sein. Was ihnen Sorge bereitet, ist denn auch etwas ganz anderes: die steigenden Bau- und Grundstückspreise. Ihrem Jahresbericht haben sie daher das vielsagende Motto „Übersteigerte Baukonjunktur gefährdet Eigentumsbildung“ vorangestellt. Die Sorge der öffentlichen Bausparkassen gründet sich vornehmlich auf den auch politisch gewichtigen Tatbestand, daß etwa zwei Drittel der rund 3,4 Millionen Bausparverträge über eine Bausparsumme von annähernd 55 Milliarden DM von Arbeitern und Angestellten abgeschlossen wurden, die der Bau eines Hauses finanziell ohnehin schon stark strapaziert. „Daraus ergibt sich aber“, so heißt es im Jahresbericht, „für die verantwortlichen Stellen in Bund, Ländern, Gemeinden und für alle anderen am Baugeschehen beteiligten Institutionen die Verpflichtung, einer Preissteigerung auf dem Bau- und dem Baulandmarkt entgegenzuwirken, damit die Bausparer ihr unter erheblichem Konsumverzicht angestrebtes Bauvorhaben verwirklichen können.“

Die öffentlichen Bausparkassen haben damit in aller Offenheit etwas ausgesprochen, was sonst meist nur zart angedeutet wird. Ob sie mit ihrem Appell freilich Erfolg haben werden, steht dahin. Sicher ist nur soviel, daß viele Bausparer, die heute noch vom „Haus im Grünen“ träumen, umdenken müssen. Das heißt allerdings nicht, daß sie ihre „Baupläne“ ganz an den Nagel hängen können. Dazu dürfte sich allerdings der großstädtische Bausparer genötigt sehen. Aber selbst für ihn gibt es noch einen Ausweg: das sehr viel billigere Reihenhaus oder – die Eigentumswohnung. lz