Von Walter Gong

Der Student Hugo Winter bewohnte als Aktiver seiner Verbindung bisher eine nette kleine Bude unter dem Dach des Bundeshauses: Sauber, Blick ins Grüne, eine komfortable Liege, ein Schreibtisch, zwei Sessel, geräumiger Kleiderschrank; Radio durfte er mitbringen. Radio war indessen auch unten vorhanden, in einem der großen Gesellschaftsräume neben der Bibliothek. In bequemen Lehnsesseln konnte er sich dort abends rekeln und sein Bier trinken. Bier stand da kistenweise, er brauchte auch nicht gleich zu bezahlen, Frau Schmidt kassierte am Monatsanfang.

Frau Schmidt versorgt die Aktiven im Hause: Sie kocht vorzüglich und billig. In der Mensa hätte Hugo Winter für eine dürftige Mahlzeit 95 Pfennig bezahlen müssen. („Eine Stunde später ist man schon wieder hungrig.“) Hier zahlte er 1,15 Mark, aber er wurde satt, und eigentlich aß er für 1,50 Mark, denn die Altherrenschaft zahlte für jede Mahlzeit zu. Bratwurst mit Sauerkraut und reichlich Kartoffeln, zuvor eine Suppe, oft ein Nachtisch. An Mensurtagen gab es immer Schnitzel.

Jetzt hat der Student Hugo Winter seine Bude räumen müssen, denn er ist „inaktiviert“ worden und hat den neuen Füchsen Platz zu machen. Im Bundeshaus zahlte er monatlich 35 Mark für die Bude und lebte wie in einem vornehmen Klubhaus. Jetzt haust er in einem Dachkämmerlein von zweifelhafter Sauberkeit, zahlt 70 Mark, hat eine mürrische Wirtin, stolpert abends über knarrende Stiegen empor zu seiner trostlosen Unterkunft, muß morgens warten, bis das gemeinsame Badezimmer frei wird, und ißt in der Mensa: für 95 Pfennig und schlecht.

Immerhin, einige Semester lang hatte es Student Hugo Winter erheblich besser gehabt als seine nicht korporierten Kommilitonen. Ist das der Grund, warum er „aktiv“ wurde?

Man wird im gesamten Bundesgebiet keinen Hugo Winter oder Sommer oder Herbst finden, der solches zugäbe. Das ist verständlich. Schon die Vermutung wird als Beleidigung aufgefaßt. „Man schließt nicht nur deshalb einen Bund fürs Leben, weil man einige Semester billiger und bequemer wohnt.“ Wenn also bei den jungen Leuten, die in einen solchen „Bund fürs Leben“ hineingehen, kleine praktische Nebengedanken mitspielen, so werden sie sich standhaft weigern, das zuzugeben. Doch steht dies fest: Das Verbindungsleben bringt neben verschiedenen Anforderungen – Disziplin, Dienst, Unterordnung, bei schlagenden Verbindungen auch die Bereitschaft, sich eins über den Kopf hauen zu lassen – doch diverse Annehmlichkeiten.

Diese Annehmlichkeiten werden von den Alten Herren geschaffen. Sie lassen sich den Betrieb etwas kosten. Dafür hängen ihre Bilder, würdevoll eingerahmt, an den Wänden der Bundeshäuser. Dafür stehen – wenn sie mit Frau und Tochter ihre alte Alma mater besuchen – die Füchse am Bahnhof, um die Koffer zu tragen. Dafür genießen sie den Respekt, den ihre Stellung im Kreis der Bundesbrüder erheischt. Und dafür empfangen sie das Gefühl, daß hier eine Generation aufwächst, die eine Fortsetzung der ihren ist – was immer inzwischen in der Welt passiert sein mag.